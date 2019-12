Bei Schmied Sören Bingen konnten Besucher Außergewöhnliches aus Metall entdecken. (INGO MOELLERS)

Wer am Wochenende den Weihnachtsmarkt an der Kirchstraße in Wildeshausen entlang gelaufen ist, schritt kurz vor der Alexanderkirche durch ein Dimensionstor und landete direkt im Mittelalter. Statt Kinderpunsch gab es dort Zwergenzauber, das Holzspielzeug stellte keine Autos und Züge, sondern Schwerter und Schilde dar und statt roter Weihnachtsmützen trugen einige der Verkäufer an den Ständen Gewandungen aus Leinen und Rohwolle.

In einem weißen Zelt saß Manu Köster aus Fintel bei Rotenburg. Wenn sie Wolle spinnt und kardiert (kämmt), nennt sie sich „Alraune“. „Ich spinne, mal mit und mal ohne Spindel“, spielte sie auf die Doppelbedeutung des Wortes an. Fürs Spinnen (im Sinne der Wollverarbeitung) nutzt sie kein Spinnrad, sondern eine Fallspindel. Dieses Gerät erinnert von der Form her an einen Brummkreisel mit sehr langem Stiel, ist aber kaum größer als eine Hand. „Weil eine Fallspindel so klein ist, kann ich überall spindeln: Beim Arzt, in der Straßenbahn und auch als ich im Krankenhaus war, konnte ich die ganze Zeit spinnen“, sagte Köster. Dass sie manchmal auch etwas spinnt, also ungewöhnliche Gedankengänge hat, bewies sie, als eine Frau mit einem Spitz an ihr Zelt kam. „Oh, aus dem Fell Ihres Hundes kann man auch schöne Wolle machen“, spricht die Spinnerin die Hundebesitzerin an. Das weckte das Interesse der Hundebesitzerin und „Alraune“ fuhr fort: „Ich habe mir mal eine Gugel aus roter Alpaka-Wolle gestrickt. Zu der Zeit hatte ich noch meinen Perserkater Noah. Und immer nachdem ich ihn gebürstet hatte, habe ich seine Haare aus der Bürste in der Gugel mitverarbeitet. Das passte gut zusammen, denn Noah hatte auch rötliches Fell.“

Unkonventionelle Schmiedekunst

Unkonventionelle Ideen hat auch Sören Binger. Zudem war er mit seinen rhythmischen, hellen Schlägen kaum zu überhören. Der Neuenkirchener ist Kunstschmied, beziehungsweise Metallgestalter. Neben der eigentlich üblichen Haken, Messer und Gartendekoration lag auch eine Brille aus Kupfer auf seinem Stand. Statt der Gläser hatte sie eine ebenfalls kupferne Fläche mit zahlreichen, gleichmäßig angeordneten Löchern, mit kaum einem halben Millimeter Durchmesser. „Das ist eine Lochrasterbrille“, erläuterte Binger. „Die Löcher verstärken die Tiefenkontrastwirkung.“ Heißt: Der Träger kann mit ihr schärfer sehen, obwohl gar keine Brillengläser drin sind. Der Selbstversuch der Freiwilligen mit -4,25 Dioptrien ergab: „Man sieht doppelt. Aber wenn ich mir die Visitenkarte so vor die Augen halte, kann ich sie lesen.“ Ganz ohne Brille musste die Visitenkarte gut 20 Zentimeter näher an die Nasenspitze. Obwohl es auch ohne Brille gut zu erkennen war, gab ein anderes Produkt am Stand des Schmiedes Rätsel auf: ein Ledertuch mit vier mal vier Feldern, auf denen 16 unterschiedliche Metallzylinder standen. „Das ist ein Vier-Gewinnt-Spiel“, ließ der 36-Jährige wissen. Allerdings sind die Regeln etwas komplizierter als bei der gängigen Variante. „Einige Metallzylinder sind groß, andere klein, die einen haben ein Loch in der Mitte, die anderen nicht, die einen sind aus dunklem Metall, die anderen aus hellem“, zeigte er auf. „Gewonnen hat, wer es schafft, eine Linie aus Zylindern zu stellen, die alle mindestens eine Gemeinsamkeit haben.“

Ebenfalls gut zu hören war Edith Exo, allerdings klangen ihre Geräusche schon viel melodiöser. Auch wenn sie nicht aus Hameln, sondern aus Wischhafen an der Grenze zu Schleswig-Holstein stammt, gelang es ihr, mit ihren Flötenklängen neugierige Besucher an ihren Stand zu locken. Sie spielte einen Irish Tune auf einer indischen Schilfrohrflöte. „Diese indische Flöte funktioniert genauso wie eine irische Tinwhistle, deswegen passt beides ganz gut zusammen“, erläuterte sie.

Peter Dannhauer gravierte seine Holzschwerter, -schilde und -äxte mit dem Brennpeter. Wenn einer seiner sehr jungen Kunden eine dieser Spielzeugwaffen bei ihm kaufte, fragte Dannhauer nach dem Namen und brannte ihn in das Holz. Außerdem hatte der Vater des Veranstalters Thomas Weber Spaß daran, Kindern das Feilschen beizubringen: „Die Kinder heutzutage können gar nicht mehr handeln. Wenn ich ihnen sage, was ein Schild bei mir kostet und frage, ob sie mit den Preis einverstanden sind, sagen die immer: ‚Ja.‘“ Und dann beginnt ein Schauspiel, das an die eine Szene aus dem Monty-Python-Film „Life of Brian“ erinnert, in der der Händler voller Inbrunst Brian erzählt, dass er nicht einfach 20 Schekel zahlen kann, wenn die Ware 20 Schekel kosten soll.