Vor dem Amtsgericht Wildeshausen musste sich ein Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. Eigentlich wollte ein heute 23-jähriger Mann im November 2018 mit Freunden in einer Wildeshauser Diskothek seinen Geburtstag feiern. Der Abend wird ihm allerdings in schlechter Erinnerung bleiben. Denn die Strafrichterin am Amtsgericht Wildeshausen verurteilte ihn jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Der junge Mann hatte für die Feier eine Loungebox gebucht, die durch halbhohe Wände vom übrigen Lokal abgetrennt ist. Gegen 2.30 Uhr kam dann das spätere, 36 Jahre alte Opfer mit einigen Begleitern in die Diskothek. Sie wollten sich auch in der Lounge aufhalten, was dem Angeklagten missfiel. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die schließlich im Flaschenwurf des Angeklagten mündete. Nach seinen Angaben fühlte er sich von dem 36-Jährigen bedroht und wusste sich nicht anders zu helfen. Auf einem Video, das von Kameras in der Diskothek aufgezeichnet wurde, war die Situation deutlich zu erkennen. Eine Bedrohung vermochte die Richterin allerdings nicht wahrzunehmen. Das Geschehen endete allerdings nicht mit dem Flaschenwurf. Sicherheitskräfte der Diskothek brachten die Kontrahenten nach draußen. Im Eingangsbereich ging der 36-Jährige an dem Angeklagten vorbei und versetzte diesem urplötzlich einen heftigen Faustschlag. Der Angeklagte wurde daraufhin vom Sicherheitspersonal fixiert und auf den Parkplatz bugsiert. Auch dort ging der 36-Jährige den Angeklagten immer wieder an, er konnte sich nahezu frei bewegen, ohne das die Security einschritt. Der Angeklagte soll dann plötzlich ein Messer gezogen haben. Das wiederum bestritt der 23-Jährige. Er gab vielmehr an, dass der Zeuge das Messer hatte und er diesem die Waffe aus der Hand getreten habe.

Dem Zeugen war die Existenz des Videos bei seiner Aussage nicht bekannt. Nach Angaben des 36-Jährigen hätten seine weiblichen Begleiterinnen ihre Jacken am Tisch des Angeklagten abgelegt. Dem hätte das wohl nicht gepasst, er habe sofort gemeckert. Der Zeuge gab an, er habe darauf sachlich reagiert, bis ihm der Angeklagte eine Flasche an den Kopf geworfen habe. Der 36-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde, die mit mehreren Stichen genäht werden musste.

Vor einem abgegrenzten Bereich wollte der Zeuge nichts wissen. Auch auf mehrmalige Nachfrage des Verteidigers verneinte er Abgrenzungen, die allerdings im Video deutlich zu sehen waren. Die Frage, ob er den Angeklagten vor der Diskothek nochmals angegangen sei, beantwortete er mit „Das kann ich mit Sicherheit ausschließen“.

All diese Aussagen des Zeugen veranlassten den Verteidiger, eine sogenanntes Rechtsgespräch zu beantragen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprachen Richterin, Staatsanwalt und Verteidiger das weitere Vorgehen. Man kam überein, den Tatvorwurf bezüglich des Messers einzustellen, da sich dieser nicht eindeutig nachweisen ließ. Die Videoaufzeichnungen jedenfalls lieferten keine Beweise hierfür.

Für den Flaschenwurf beantragte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Der Verteidiger plädierte für ein geringeres Strafmaß, da er von einem minderschweren Fall ausging. Das sah die Richterin nicht so. Sie folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Auch sie hatte allerdings Zweifel an den Aussagen des Zeugen. „Er war etwas mit Vorsicht zu genießen“, erklärte sie.

Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. Weitere Bewährungsauflagen gab es nicht, da der Anklagte wegen eines anderen Deliktes derzeit in Untersuchungshaft sitzt. Aber auch in diesem Fall gilt zunächst die Unschuldsvermutung.