Zeugen für Unfall mit Fahrradfahrer gesucht

Andreas D. Becker

Fuhr ein Radler bei Rot über die Ampel und trägt deswegen Mitschuld an einem Unfall am Montag in Delmenhorst - oder eben nicht. Die Polizei sucht Zeugen, um diese Frage zu klären.