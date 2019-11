Die Polizei stellte den mutmaßlichen Täter am Bahngleis des Huder Bahnhofs (Symbolbild). (Björn Hake)

Hude. Aufmerksame Zeugen haben am Sonnabend den Diebstahl von drei Fahrrädern im Bereich des Huder Bahnhofs verhindert. Wie die Polizei berichtet, beobachteten die Zeugen gegen 22 Uhr, wie sich ein Mann an mehreren Fahrrädern zu schaffen machte und diese anschließend zum Abtransport auf den Bahnsteig stellte. Alarmierte Beamte der Polizei Hude konnten den vermeintlichen Fahrraddieb, einen 22-Jährigen aus Oldenburg, noch vor Ort stellen. Die drei Fahrräder wurden sichergestellt. Den 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Fahrraddiebstahl. Die Polizei sucht jetzt nach den Eigentümern der Fahrräder. Es handelt sich um zwei Mountainbikes der Marken Specialized und Cube sowie ein BMX-Rad der Marke S'Cool. Die Eigentümer sowie Bürger, die Hinweise auf die Besitzer geben können, werden gebeten, sich unter 0 44 08 / 8 06 69 80 an die Polizeidienststelle Hude zu wenden.