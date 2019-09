Kiesgärten bieten nur wenig Lebensraum für Bienen und Co. – daher will die Gemeinde Hude jetzt aktiv gegen die zunehmende Anzahl dieser Gartenanlagen vorgehen. (Ingo Moellers)

Pflegeleichte Schotter- und Kiesgärten statt blühende Vorgärten – auch in der Gemeinde Hude ist dies vermehrt zu beobachten. „Diesem Trend gilt es, Einhalt zu gebieten“, erklärte FDP-Fraktionsvorsitzende Marlies Pape am Mittwoch im Huder Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt. Entsprechend forderten die Liberalen in einem Antrag die Verwaltung auf zu prüfen, ob man textliche Vorgaben in Bebauungspläne aufnehmen könne, um Schotter- und Kiesgärten einzuschränken und gegebenenfalls zu verbieten. Hier sah die Verwaltung allerdings Probleme.

Grundsätzlich erlaubt die niedersächsische Bauordnung an zwei Stellen einen Eingriff in die Gartengestaltung. Zum einen über Paragraph 9. Hier heißt es: „Die nichtüberbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“ Nach dieser Regelung seien demnach sowohl Vor- als auch Hausgärten als Grünflächen anzulegen. Zum anderen über Paragraph 84, der die Gemeinden dazu ermächtigt, örtliche Vorschriften zur Gestaltung der Vorgartengestaltung in Bebauungspläne aufzunehmen.

Kontrolle obliegt Landkreis

Die Kontrolle der Einhaltung beider Regelungen fällt allerdings in den Aufgabenbereich des Landkreises. Und hier wird es laut Verwaltung problematisch. Auf Anfrage teilte der Kreis nämlich mit, dass entsprechende Kontrollen nur anlassbezogen erfolgen, da eine flächendeckende Kontrolle kaum möglich und eigentumsrechtlich problematisch sei. Der Landkreis setzt daher alternativ auf Informations- und Beratungsverbote und auf die eigene Vorbildfunktion. „Vor diesem Hintergrund bringen örtliche Bauvorschriften in den Bebauungsplänen praktisch keine Veränderungen“, sagte Martina Schneider, Leiterin des Fachbereichs Gemeindeentwicklung. „Denn Verstöße werden so nicht sanktioniert.“

Zwar bestehe auch noch die Möglichkeit zu Festsetzungen auf Grundlage des Pflanzgebotes im Baugesetzbuch. Allerdings seien hier detaillierte Pflanzvorgaben auszuarbeiten und es sei fraglich, ob sich die Grundstückseigentümer daran halten würden. Und auch hier obliege die Kontrolle dem Landkreis. „Im Grund genommen ist das ein zahnloser Papiertiger“, brachte Martina Schneider das Problem auf den Punkt. „Wir würden ein Regelwerk schaffen, das keiner einhält und nur zu Frust in der Nachbarschaft führt.“ Aus ihrer Sicht bringe gute Öffentlichkeitsarbeit wesentlich mehr – eventuell auch in Kooperation mit dem Nabu. Hier gelte es aufzuzeigen, dass auch mit entsprechender Bepflanzung ein pflegeleichter Garten möglich ist.

„Kombilösung denkbar“

Auch Dirk Vorlauf (CDU) sieht Aufklärung als richtigen Schritt an: „Was nützen uns Festsetzungen, wenn die Eigentümer nicht dahinter stehen?“ SPD-Ratsfrau Ulrike Janz-Janzen teilte diese Auffassung nur eingeschränkt. „Mit Infobroschüren erreichen wir nicht die Menschen, die wir erreichen wollen“, zeigte sie sich skeptisch. Sie schlug vor, zweigleisig zu fahren und in einer Art Kombilösung sowohl Aufklärung zu betreiben als auch in ökologischer Absicht Pflanzvorgaben in Bebauungsplänen aufzunehmen.

Zweifelhaft fanden die Grünen-Ratsfrauen Karin Rohde und Kirsten Neuhaus die Argumentation der Verwaltung: Sich darauf zurückzuziehen, dass der Landkreis Verstöße nicht verfolge, könne kein Argument sein. Es gehe darum, geltendes Recht so zu etablieren, dass es auch umgesetzt werden kann. „Jeder private Grund- und Eigentumsbesitzer steht genauso in der Verantwortung wie Landwirte, die Blühstreifen anlegen“, betonte Rohde. Peter Zwiener (SPD) regte an, bei Bürgerversammlungen zu neuen Baugebieten gezielt auf die Eigentümer zuzugehen.

CDU-Ratsherr Wilfried Siems erinnerte die Diskussion an Planwirtschaft. „Irgendwo hört die Bevormundung auf“, erklärte er. Es sei doch gerade schön, dass es so viele verschiedene Gartentypen gebe „und nicht mehr so einen Einheitsbrei wie in den 1950er Jahren, wo jeder Garten gleich aussah“. Und wenn da einmal ein Schottergarten dabei sei, sei das nicht so tragisch, so lange das nicht ausufere. Das ließ Ulrike Janz-Janzen so nicht gelten: „Es hat nichts mit Bevormundung zu tun, wenn im Sinne aller Bürger etwas für die Umwelt getan wird“, konstatierte sie.

Letztendlich einigte sich der Ausschuss darauf, die Verwaltung zu beauftragen, analog zum Landkreis ein Informations- und Beratungsangebot zum Thema Kies- und Schottergärten zu erarbeiten. Das Votum erfolgte einstimmig.