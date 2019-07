1994 erfolgte der erste Spatenstich für den Stadthaus-Neu- und Anbau. (Ingo MÖllers)

Vor einem Jahr ist Delmenhorst dem Klimabündnis beigetreten, einem 1990 gegründeten Netzwerk von Städten, Kreisen, Gemeinden, Provinzen und Organisationen aus vielen Ländern Europas. Das Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, mit lokalen Maßnahmen etwas für den Klimaschutz zu tun. So auch Delmenhorst: Die Stadt hat sich vorgenommen, bis zum Jahr 2010 fünfzig Prozent weniger Kohlendioxid (CO2) auszustoßen als 1987. Doch daraus wird wohl nichts werden, wie Gutachter Heinz Eggersglüß aus Bremen im Delmenhorster Rathaus erläuterte. Eine 50-prozentige CO2-Einsparung, so der Gutachter, könne in Delmenhorst nur realisiert werden, wenn unter anderem alle 36 schon für Blockheizkraftwerke ausgesuchten Standorte auch entsprechend genutzt werden und außerdem erneuerbare Energien – vor allem Windkraftwerke – zur Stromerzeugung herangezogen werden. Doch von den Blockheizkraftwerken ist in Delmenhorst kurzfristig nur eines zu realisieren, und der Wind als Energiequelle kommt vorerst ebenfalls nicht infrage, zumal die Kommunalpolitiker sich gerade allein schon über die Installation von Windkrafträdern für das Klärwerk streiten. Die Realisierung aller zur Erreichung des 50-Prozent-Ziels notwendigen Energiesparmaßnahmen würden laut Eggersglüß Investitionen von 15 bis 20 Millionen Mark erfordern. (13. Juli 1994)



Flatternde Fahnen vor dem Delmenhorster Rathaus. Eigentlich nichts Besonderes, zurzeit aber schon, denn die Fahnen flattern nur virtuell auf zwei Fernsehmonitoren, die in fünf Metern Höhe mit Drahtseilen zwischen den auf dem Rathausplatz stehenden Fahnenmasten befestigt sind. „Delmenhorst TV“ hat der Künstler Knut Eckstein diese Installation genannt. Er hat sie zum Abschluss seines einjährigen Atelierstipendiums auf der Nordwolle geschaffen. Die Monitore zeigen Tag und Nacht in einer Video-Endlosschleife die flatternden Endstücke einer Deutschlandfahne. Die „erste öffentliche Kunstinszenierung“ in Delmenhorst, wie Kämmerin Cornelia Heintze bei der Einweihung sagte, wird bis September für einen besonderen Akzent auf dem Rathausplatz sorgen. Die Leiterin der Städtischen Galerie, Barbara Alms, lobte, Eckstein sei es in hervorragender Weise gelungen, sich der medialen Vermittlung der Wirklichkeit anzunehmen. Und genau das ist der Hintergrund der Installation: Wirklichkeit wird nicht mehr selbst erlebt, sondern als mediale wahrgenommen. (13. Juli 1994)



Die psychologische Beratungsstelle an der Bismarckstraße hat an der Moltkestraße eine Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen und Jungen eingerichtet. Die neue Anlaufstelle wird voll von der Stadt Delmenhorst finanziert. Eine Diplompsychologin und eine Sozialpädagogin werden dort bei Missbrauchsfällen Lösungsvorschläge für die Familien erarbeiten, in denen ein Übergriff gegenüber Mädchen oder Jungen stattgefunden hat. Dabei sollen die missbrauchten Kinder selbst über sich und ihr Schicksal bestimmen können. (14. Juli 1994)



Der Rahmen passte: Im Zuge der Ritterspiele, die eine Gauklertruppe auf den Graftwiesen vor einer Kulisse aus Burgen und Schlosstürmen aus Pappe veranstalten, ist Tanja Ackermann von der Sankt-Polykarpus-Gilde zum neuen Delmenhorster Burgfräulein nominiert worden. Die 20 Jahre alte Zahnarzthelferin ist damit die Nachfolgerin von Sabrina Weinhold, die das Amt zwei Jahre bekleidete. Tanja Ackermann wird künftig an der Seite von Gildemeister Gerd Siemers, Jürgen Mehrtens und Adolf Meyer die 1454 gegründete Gilde repräsentieren, die älteste Delmenhorster Bürgervereinigung. (18. Juli 1994)



„Eine unendliche Geschichte“, sagte Oberstadtdirektor Norbert Boese, ist zu Ende gegangen: Auf dem Hans-Böckler-Platz erfolgte der erste Spatenstich für den Bau eines neues Verwaltungsgebäudes der Stadt. In circa zwei Jahren soll der erste Bauabschnitt fertig sein und knapp 80 Bediensteten nagelneue Arbeitsplätze bieten. Dem denkwürdigen Anlass entsprechend griff neben Boese auch Oberbürgermeister Jürgen Thölke für den ersten Erdaushub zum Spaten. (19. Juli 1994)



Dass ein Elektroschockgerät keine harmlose Waffe ist, musste jetzt der Vorsitzende Richter der IV. Großen Strafkammer des Oldenburger Landgerichts am eigenen Leib erfahren. Die Kammer hatte den Überfall auf eine Tankstelle in Hude verhandelt, bei dem im Februar ein mit einem Elektroschockgerät bewaffneter 22-jähriger Räuber den 74-jährigen Tankwart zur Herausgabe des Kasseninhalts zwingen wollte. Sein 24 Jahre alter Komplize wartete derweil im Fluchtauto. Doch so einfach, wie es sich der Täter gedacht hatte, lief die Sache nicht. Der alte Herr wehrte sich und konnte dem Räuber das Elektroschockgerät entreißen. Während des Kampfes bekam der 74-Jährige allerdings mehrere Stromstöße ab. Als es dem 22-Jährigen gelungen war, 300 Mark aus der Kasse zu entwenden, krallte sich der wehrhafte Tankwart an ihm fest, und zwar so fest, dass der junge Räuber den Senior erst durch den gesamten Verkaufsraum mitschleifte, ehe er ihn abschütteln konnte. Den Tätern gelang die Flucht. Ein Zeuge hatte sich allerdings ihr Autokennzeichen gemerkt. Der 22-Jährige wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, sein Komplize kam mit einer Bewährungsstrafe davon. – Doch zurück zu dem Richter. Während der Verhandlung hatte dieser minutenlang an dem Elektroschocker herumgefummelt – bis sich ein Stromstoß löste. Blitzschnell riss der Richter die Arme hoch und ließ das Gerät fallen (19. Juli 1994).



