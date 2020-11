Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag einen Zigarettenautomaten an der Parkstraße gewaltsam aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Diebe Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Beamten schätzen die Schadenshöhe auf rund 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.