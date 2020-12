Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag einen Zigarettenautomaten an der Diedrich-Dannemann-Straße in Wardenburg gesprengt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 1.15 und 1.30 Uhr. Die Diebe stahlen laut Einsatzbericht nicht nur die Tabakwaren, sondern auch das Bargeld und verursachten so einen Gesamtschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.