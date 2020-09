Der Delmenhorster Bahnhof ist ein sehr belebter Ort. Polizei und Bahn haben hier in der Vergangenheit einiges getan, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken. (INGO MöLLERS)

Sich für andere einsetzen, jemandem helfen, den man gar nicht kennt, und den Mund aufmachen, wenn alle anderen schweigen – das kann ganz viel Mut verlangen. Für mehr Zivilcourage werben der Kommunale Präventionsrat der Stadt und die Polizeiinspektion zusammen mit ihren Kooperationspartnern und rufen in dieser Woche zu zahlreichen Aktionen auf. Unter dem Motto „Helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen“ soll das Thema präsenter im Alltag werden. Am Montag stellten die Veranstalter die Aktion „Zivilcourage am Beispiel sehr belebter Orte“ vor und berichteten von den erprobten Maßnahmen am Delmenhorster Bahnhof.

Seit 2007 arbeiten in verschiedenen Fachbereichen Streetworker, Polizei, Bundespolizei, Stadt, Deutsche Bahn (DB) und viele weitere Kooperationspartner erfolgreich an der Verbesserung der Bahnhofumgestaltung im Sinne der Bevölkerung. „Bis dahin war der Bahnhof eher ein Ort, den die Leute gemieden haben“, erinnert sich Hermann Lampen von der Bundespolizei. So sei man besonders stolz auf das nachhaltige Entkriminalisierungsprojekt.

Zur kontinuierlichen Bewertung der Maßnahmen haben die Beteiligten auch den Gesprächskreis „Sauberkeit und Sicherheit am und im Bahnhof“ gegründet. Die Maßnahmen seien eine Kombination aus präventiven und ordnungsrechtlichen Projekten, die „zeigen, wie Zusammenarbeit funktionieren kann“, betont Ruth Steffens, die Geschäftsführerin des Kommunalen Präventionsrates. Die große Bereitschaft zur gemeinsamen Arbeit sei keineswegs selbstverständlich und damit umso schöner.

Seit dem Start im Jahre 2007 veranlasste die Polizei über 1000 zusätzliche Kontrollen und überprüfte dabei rund 2000 Menschen. So deckten die Ermittler Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffenschutzgesetz und sogar gegen das Sprengstoffgesetz auf. „Bei den Kontrollen kam es in ganzer Bandbreite zu Verstößen gegen das Strafgesetzbuch“, erklärt Lampen.

Das Konfliktpotenzial sei vor allem dort groß, wo viele unterschiedliche Menschen aufeinander treffen, betont Matthias M. Lange vom Präventionsteam der Deutschen Bahn. Damit eine schnelle Deeskalation stattfinden kann und gar nicht erst wieder kritische Situationen entstehen, sind die Streetworker Anne Vermeersch und Vahap Aladag des Diakonischen Werks Delmenhorst am Bahnhof unterwegs. Gemeinsam mit den Beamten und dem Personal der DB schauen sie nun genauer hin. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung habe sich durch die Maßnahmen am Delmenhorster Bahnhof und Busbahnhof wieder eingestellt, weiß der Geschäftsführer von Delbus, Carsten Hoffmann: „Delmenhorst ist mittlerweile eine sehr sichere Stadt.“ Auch Thomas Ceglarek, Stationsbetreuer der Deutschen Bahn, betont, dass die Arbeit für seine Mitarbeiter an dem Standort „deutlich attraktiver und sicherer gemacht“ worden sei.

In Gefahrensituationen stelle sich schnell die Frage, ob sich Menschen für andere einsetzen oder lieber wegschauen. „In vielen Fällen konnte das Eingreifen aufmerksamer Bürger Schlimmeres verhindern oder sogar Leben retten“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung Delmenhorst. Doch oftmals hätten Zeugen das Gefühl, dass sie sich selbst in Gefahr bringen, wenn sie aktiv einschreiten würden. Wie man am besten im Sinne aller Beteiligten mit der Situation umgeht, könne man beispielsweise in Kursen lernen.

Da die Polizei häufig auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist, werden die Passanten im Bahnhof und am ZOB nun sogar auf Plakaten auf die Wichtigkeit von Zivilcourage hingewiesen. Die Banner zeigen einfache Verhaltenstipps, die die Bürger im Notfall handlungsfähig machen sollen. Wichtig sei vor allem, dass die Botschaften und Verhaltenstipps in verschiedenen Sprachen zu lesen seien.