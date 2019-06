Die Sanierung der Turnhalle in Annenheide hinkt nicht nur massiv im Zeitplan hinterher. Auch die Kosten sind explodiert. (INGO MÖLLERS)

Andreas Tensfeldt ist ein leiser Mahner, kein Trommler. Tensfeldt spricht leise, wählt seine Worte klug, aber er riskiert auch, dass er mit seinem latenten Hang zum Understatement nicht so wahrgenommen wird, wie es vielleicht angemessen wäre. Denn das, was er in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und zentrale Angelegenheiten sagte, sollte auch die Politiker hellhörig werden lassen. Tensfeldt, in der Verwaltung als Fachbereichsleiter für das gesamte Gebäudemanagement der Stadt verantwortlich, sprach von Schwierigkeiten in der täglichen Aufgabenbewältigung.

Zum einen ging es Tensfeldt in einer Randbemerkung darum, dass die Ausschreibungen der Stadt erstaunlich häufig keine brauchbaren Ergebnisse mehr hervorbringen. Dabei ist die Erstellung einer Ausschreibung in den vergangenen Jahren schon wegen ständig größer werdender rechtlicher Vorgaben kontinuierlich komplexer geworden. Erst jüngst musste die Ausschreibung für die 80 Schulcontainer an der Oberschule Süd neu gestartet werden. Die Stadt konnte den Auftrag nicht vergeben, weil die eingereichten Unterlagen der Unternehmen nicht vollständig waren. Regelmäßig liegen auch die Preise der Ausschreibungsergebnisse deutlich über den Kostenschätzungen der Verwaltung. Sind sie zu hoch, muss die Ausschreibung ebenfalls wiederholt werden. Die Stadt kämpft also nicht nur mit steigenden Kosten, sondern auch immer häufiger mit Verzögerungen, verursacht durch wiederholte Ausschreibungen.

Zum anderen wies Tensfeldt im Ausschuss darauf hin, dass sein Fachbereich nicht nur wegen der Ausschreibunsgmisere beständig den selbstgesteckten Zeitplänen hinterherhinkt, sondern dass er auch ein massives Nachwuchsproblem hat. Schließlich können sich um die Aufgaben des Gebäudemanagements nur Fachleute kümmern, sagte Tensfeldt, klassische Verwaltungsauszubildende können bei ihm nicht einsteigen. Er sucht Architekten und Ingenieure, keine Verwaltungsfachleute. Doch Baufachleute sind rar, zumal sie aktuell in der freien Wirtschaft deutlich bessere Jobs finden. Die Stadt ist als Arbeitgeber unattraktiv geworden, zumindest in diesem Segment. Der eh schon personell sehr dünn besetzte Fachbereich kann seine Aufgaben nur noch unter Stöhnen und Ächzen erfüllen. Oder eben gar nicht mehr. Was wiederum bedeutet, dass Aufgaben, die eigentlich kompetent und auch günstiger in der Verwaltung selbst erledigt werden könnten, an fremde Büros vergeben werden müssen. Wie jetzt drei Fälle zeigen, die im Verwaltungsausschuss beschlossen wurden.



Sanierung der Turnhalle Annenheide: Die Vorlage an die Politik liest sich wie ein Hilferuf. „Durch den Weggang des zuständigen, verantwortlichen Mitarbeiters und durch Erkrankung weiterer Mitarbeiter ergab sich eine personelle Notsituation, die nur notdürftig im Fachdienst aufgefangen werden konnte. Durch nicht vorhersehbare Schwierigkeiten in der Abwicklung der Maßnahme (unter anderem musste dem Rohbauunternehmer gekündigt werden), hat sich die Situation im Fachdienst noch verschlimmert. In der Folge der vorgenannten Problemlagen ist es bereits zu erheblichen Zeitverzögerungen gekommen.“

Die Beauftragung eines externen Architekturbüros, um die Hallensanierung so schnell wie möglich zum Ende zu bringen – die Verwaltung spricht von einer „sehr engen Zeitschiene“ –, verursacht allein Mehrkosten im niedrigen sechsstelligen Bereich. Was aber noch nicht ganz schlüssig erklärt, warum die Sanierung insgesamt viel teurer geworden ist. Die Verwaltung rechnet nunmehr mit Gesamtkosten von knapp drei Millionen Euro. Als das Projekt startete, war von 1,6 Millionen Euro die Rede, und da handelte es sich schon um die größte Einzelmaßnahme, die aus Kip-II-Fördermitteln bezahlt werden sollte.



Umbaumaßnahmen am Schulgebäude Königsberger Straße: Das Projekt ist bereits in Zeitverzug geraten. Eigentlich sollte der Umbau an der Königsberger Straße im Herbst beginnen, damit das Gymnasium an der Willmsstraße dort ab dem Schuljahr 2020/2021 zwei Jahrgänge unterbringen kann. Jetzt startet alles im neuen Jahr. „Die Maßnahme steht unter einem außerordentlichen Zeitdruck“, schreibt die Verwaltung, eine bemerkenswerte Aussage. Im Juli 2020 soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein, die Kosten allein dafür werden mit rund 2,7 Millionen Euro beziffert.

Der eh schon große Zeitdruck erklärt sich dadurch, dass die beiden allgemeinbildenden Gymnasien ab dem kommenden Schuljahr einen kompletten Jahrgang mehr unterrichten werden, weil ab dann das Abitur wieder nach 13 und nicht nach zwölf Schuljahren abgelegt wird. Das bedeutet aber für beide Schulen, dass sie mit einem Schlag weit über 100 Schüler mehr bekommen. Am Max-Planck-Gymnasium werden dafür Container aufgestellt. Doch dafür ist am Gymnasium an der Willmsstraße nicht genügend Platz. Also zieht das Willms in die ehemalige Realschule an der Königsberger Straße, die aktuell noch als Außenstandort der Oberschule Süd dient. Die wiederum wird am Standort Brendelweg zusammengelegt. Und wie bereits geschrieben, ist die Anschaffung der dort benötigten Container im ersten Anlauf gescheitert.

Im ersten Bauabschnitt sollen nach Informationen des DELMENHORSTER KURIER die naturwissenschaftlichen Fachräume saniert und komplett neu ausgestattet werden. Was allein mit Blick auf die reine Baumaßnahme ambitionierter ist, als es im ersten Moment klingen mag. Denn die Zahl der Baufirmen, die darauf spezialisert sind, ist überschaubar. Und aktuell können sich diese Firmen kaum über Arbeitsmangel beklagen.



Sanierung der Aula Willmsgymnasium: „Die Aula des Willms-Gymnasiums wurde in den 1970er-Jahren erbaut und muss nunmehr grundlegend saniert werden“, schreibt die Verwaltung. Deswegen stand die Aula auch schon auf der Liste mit den Projekten, die mit Kip-II-Fördergeld bezahlt werden. Nach der Sporthalle in Annenheide war es das zweitteuerste Projekt mit gut 1,2 Millionen Euro. Ob es allerdings bei dieser Summe bleibt oder ob die Kosten wie bei der Annenheider Halle explodieren, ist noch unklar. Das nun beauftragte Architekturbüro muss erst eine Kostenberechnung anstellen. Auch in diesem wie in den anderen Fällen gilt: „Aus Kapazitätsgründen und aufgrund der sehr engen Zeitschiene müssen die Palnungsleistungen an ein externes Planungsbüro vergeben werden.“