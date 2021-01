Obwohl er bereits seinen Führerschein abgeben musste, hat die Autobahnpolizei am Dienstag einen 30-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Diepholz erwischt, als er hinter dem Steuer eines Wagens saß. Laut Polizeibericht fiel den Beamten am Dienstag gegen 16.10 Uhr der Fahrer eines Autos auf, der gerade auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen in Richtung Hamburg unterwegs war und auf das Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen fuhr. Dort stoppte er seine Fahrt aber nicht, sondern fuhr mit ungeminderter Geschwindigkeit über die Parallelspur der Rastanlage, um im Anschluss die Fahrt auf der Autobahn fortzusetzen.

An der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord verließ der Fahrer die Autobahn und fuhr auf der B 213 in Richtung Delmenhorst. Die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn, die sich mit einem zivilen Streifenwagen hinter dem Mann befanden, konnten eine deutliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit feststellen.

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise führten die Beamten eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Überprüfung des 30-jährigen Fahrers stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm bereits durch ein Gericht entzogen. Gegen den 30-jährigen Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten ihm erneut das Fahren jeglicher Kraftfahrzeuge.