Leichte Verletzungen hat sich am Sonntag eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Auffahrunfall in Wildeshausen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Cloppenburgerin gegen 12.55 Uhr auf der Landesstraße 882 in der Bauerschaft Kleinenkneten, als eine vor ihr fahrende 24-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Ganderkesee verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Das übersah die 20-Jährige und fuhr auf den Wagen der 24-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro.