Auf der Mühlenstraße in Ganderkesee kommt angesichts vieler Autos derzeit nur wenig Lust zum Radfahren auf. (Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee)

Mit der neuen Radwege-Beschilderung haben die Gemeinden im Landkreis Oldenburg zuletzt einiges getan, um insbesondere das touristische Fahrradfahren attraktiver zu gestalten. Die im November 2019 gegründete Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee (GKG) wünscht sich darüber hinaus, dass Radfahrer auch im alltäglichen Verkehrsgeschehen einen größeren Stellenwert bekommen sollten. Konkret regt die Initiative an, dass Ganderkesee der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) beitritt und neben dem 2017 verabschiedeten Verkehrsentwicklungsplan ein eigenständiges Radverkehrsförderungskonzept auf den Weg bringt, das dann Schritt für Schritt umgesetzt wird.

Die Aktiven der GKG um ihren Initiator Arne Renz haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Verkehrsentwicklungsplan befasst, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Verkehrssituation versucht, Bürgerwünsche aufgenommen, den Blick ins Bundesgebiet, nach Niedersachsen und in die Niederlande gerichtet. „Im Laufe der Arbeit konnten wir ausgezeichnete Anregungs- und Hilfsquellen ausmachen: So etwa das Fahrradportal des deutschen Instituts für Urbanistik oder die AGFK, in der bereits 57 niedersächsische Städte und Gemeinden Mitglied sind“, erklärt Renz.

„Für das Fahrrad gibt es zu wenig Raum“

Ihn ärgert etwa, dass der Autoverkehr massiv dominiert, obwohl zumindest im Ort die Wege kurz sind. „Für das Fahrrad gibt es viel zu wenig Raum und damit auch zu wenig Sicherheit. Die Wegführung ist viel zu häufig unterbrochen. Flüssiges Radeln wird behindert, und der schlechte Zustand vieler Oberflächen ist sowohl erschwerend als auch gefährlich“, analysiert er. In diesem Sinne wünscht sich die Gemeinschaft, dass die Gemeinde Straßen zu Fahrradstraßen umwidmen würde, breitere Radspuren auf der Fahrbahn mit Schutzstreifen, Piktogrammen, genügend breite, sanierte Radwege, eine kluge, dem Radfahrer angepasste Wegführung, Querungshilfen – auch mit Vorrang fürs Rad, gute gesicherte Abstellmöglichkeiten und vieles mehr.

Als Vorbild könne in diesem Sinne die als fahrradfreundlich zertifizierte Kommune Nordhorn dienen. „Dort haben wir spüren können, dass die Radverkehrsförderung auch sofort ein Mehr an Lebensqualität, Radfahrsicherheit und Radfahrvergnügen für alle Altersgruppen bedeutet“, erklärt Renz. So liege der Anteil des Fahrradverkehrs dort inzwischen bei rund 40 Prozent. Zum Vergleich: In Delmenhorst seien es lediglich 18 Prozent, für die Gemeinde Ganderkesee lägen keine belastbaren Zahlen vor.

Gespräche mit Klimaschutzmanagerin

So haben Mitglieder der GKG in Nordhorn etwa Gespräche mit der Klimaschutzmanagerin oder dem ADFC-Vorsitzenden geführt. Eine wichtige Erkenntnis daraus sei, dass die Stadt im Emsland viele Lösungen aus den Niederlanden an deutsches Recht angepasst habe. Darüber hinaus existiere in Nordhorn eine lebendige Radkultur: Unter anderem würden die Bürger vor Ort regelmäßig nach ihren Wünschen gefragt. „Diese positiv konstruktive Haltung hat uns fasziniert, und wir sind übereingekommen: Das wäre auch etwas für Ganderkesee“, meint Renz. Denn sowohl die vorgeschlagenen (bisher kaum umgesetzten) Radverkehrsmaßnahmen des Verkehrsentwicklungsplans als auch die gegenwärtige Verkehrssituation ließen keine nennenswerte Zunahme des Radverkehrs in absehbarer Zeit in Ganderkesee erwarten. Auch die Autoren des Verkehrsentwicklungsplans hatten erklärt, dass die Erwartungen nicht zu hoch geschraubt werden dürften und das diesbezügliche Entwicklungspotenzial auf sechs bis acht Prozent beziffert.

Die GKG hofft, dass sich möglicherweise auf Bürgermeisterebene ein Austausch oder Besuch organisieren lasse. „Wir hoffen auf den gemeinsamen politischen Willen, den es jetzt braucht, um die Chance der Radverkehrsförderung zu ergreifen“, sagt Renz. Schließlich ist die Initiative davon überzeugt, dass sich die Bürger in einem Ort mit mehr Radverkehr nicht nur wohler fühlen, sondern dass auch der Handel und die Gastronomie von der Stärkung des Fahrradverkehrs profitieren werden, etwa durch längeres Verweilen, häufigere Besuche und – mehr Radtouristen. Womit sich der Kreis schließt.