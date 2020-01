Die Nordwestbahn hat über veränderte Abfahrts- und Ankunftszeiten informiert. (Ingo Möllers)

Aufgrund von Vegetationsarbeiten der Deutschen Bahn Netz AG kommt es in den kommenden Tagen auf den Strecken der RB 58 rund um Wildeshausen zu mehreren Zugausfällen. Wie die Nordwestbahn mitteilt, fällt etwa von Sonntag, 26. Januar, bis Donnerstag, 30. Januar sowie am Sonntag, 2. Februar, die Zugverbindung von Osnabrück um 20.26 Uhr nach Bremen auf dem Abschnitt ab Wildeshausen aus. Dafür wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die um 22 Uhr in Wildeshausen (wie die reguläre Zugverbindung) starten und um 23.13 Uhr (also 25 Minuten später als sonst) in Bremen ankommen.

Außerdem fällt in der Zeit von Montag, 27. Januar, bis Freitag, 31. Januar, sowie am Montag, 3. Februar, die Zugverbindung von Lohne um 4.21 Uhr nach Bremen ebenfalls ab Wildeshausen aus. Auch für diese Fahrt wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Bus startet wie die reguläre Verbindung um 5 Uhr und kommt um 6.13 Uhr (erneut 35 Minuten später) dann in Bremen an.

Auch in entgegengesetzter Richtung stehen Ausfälle an: Auf der Strecke von Bremen nach Osnabrück wird vom 26. bis 30. Januar sowie am 2. Februar der Zug von 23.22 Uhr bis Wildeshausen ausfallen. Stattdessen startet in Bremen um 22.37 Uhr ein Bus, damit dieser rechtzeitig zur regulären Weiterfahrt des Zuges in Wildeshausen um 23.50 Uhr da ist. Dort besteht dann Anschluss.

Vom 3. bis 10. Februar entfällt außerdem die erste Verbindung von Lohne ab 4.21 Uhr nach Bremen und wird bis Wildeshausen durch Busverkehr ersetzt. Die Busse starten in Lohne um 3.54 Uhr, in Wildeshausen besteht dann Anschluss an die reguläre Zugverbindung nach Bremen.

Auf dem Streckenabschnitt von Wildeshausen nach Vechta fällt vom 3. bis 6. Februar die Zugverbindung von Bremen um 21.22 Uhr nach Osnabrück aus. In Wildeshausen besteht um 22.04 Uhr Anschluss an den Schienenersatzverkehr, der Vechta um 22.47 Uhr erreicht. Reisende werden gebeten, aufgrund des Ersatzkonzeptes am Sonntag, 9. Februar, die Züge der Linien RS 4 um 21.10 Uhr beziehungsweise der RS 3 um 21.15 Uhr von Bremen nach Delmenhorst zu nutzen.

Vom 3. bis 6. Februar sowie am 9. Februar fällt außerdem die Zugverbindung von Bremen um 23.22 Uhr auf dem Streckenabschnitt von Wildeshausen nach Lohne aus. Die Ersatzbusse starten in Wildeshausen um 0.04 Uhr und damit vier Minuten später als die reguläre Zugverbindung. Ankunft in Lohne ist dann um 1.03 Uhr.

Ersatzfahrpläne online einsehbar

Die Fahrgäste werden gebeten, die veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten zu beachten. Die Ersatzfahrpläne sind auch online auf der Homepage der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de noch einmal einsehbar sowie unter www.bahn.de abrufbar. Außerdem liegen die Taschenfahrpläne in gedruckter Form in den bekannten Kundenanlaufstellen aus.