Die gut gelaunte Katze Sina sucht ein Zuhause. (Marc van der Velde)

Die süße und stets gut gelaunte Sina hat den wohl schlimmsten Weg zum Tierschutzhof hinter sich. Herzlos ausgesetzt in einem Karton fand man sie abgestellt an einer viel befahrenen Straße. Entsetzt und wütend über diese Art und Weise sich von einem Familienmitglied zu trennen, suchen die Tierschützer natürlich weiterhin nach dem Verantwortlichen. Der Ärger verfliegt jedoch schnell, wenn man Sina besucht. Sie ist anhänglich und treu und mit ihrem Plüschfell einfach nur zuckersüß. Bisher kann noch nicht genau gesagt werden, ob sie mit Artgenossen verträglich ist und ob sie in ihrem Leben schon mal Freigang genießen durfte.

Sina ist etwa ein Jahr alt, geimpft, gechipt, kastriert und negativ auf FIV und FelV getestet. Wer die süße Maus kennenlernen möchte, kann sie gerne mittwochs von 16 bis 19 Uhr, oder sonnabends von 14 bis 18 Uhr auf dem Tierschutzhof Delmenhorst, Schillbrok 5, besuchen.