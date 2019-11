Seit März probt der neue Kammerchor Arte Vokale unter der Leitung von Kreiskantor Thorsten Ahlrichs (vorne rechts). Dem Ensemble gehören ausschließlich erfahrene Sängerinnen und Sänger an. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Im Februar ist Kreiskantor Thorsten Ahlrichs mit seiner Idee an die Öffentlichkeit getreten, einen neuen Kammerchor aus der Taufe zu heben, der sich fortan dem anspruchsvollen A-cappella-Repertoire und den großen Werken der Kirchenmusik widmen soll. Am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr wird sich das neu gegründete Ensemble, das inzwischen den Namen Arte Vokale trägt, nun mit einem Gründungskonzert in der Kirche St. Cyprian und Cornelius in Ganderkesee vorstellen.

Das Programm des ersten Konzertes steht unter dem Titel „Lingua Latina“ und umfasst Werke aus dem Frühbarock, der Romantik und der Moderne. Allen Werken gemeinsam ist die lateinische Sprache. „In dem Programm sind zwei der absoluten Meilensteine der Chorliteratur, die beiden Motetten ‚Christus factus est‘ und ‚Os justi‘ von Anton Bruckner zu hören“, berichtet Thorsten Ahlrichs.

Zusätzlich singt der Chor Werke aus dem Repertoire der skandinavischen und baltischen Länder, so Stücke des Norwegers Ola Gjeilo und des estnischen Komponisten Urmas Sisask. „Diese Komponisten schaffen es, den Chören wunderbare Klangfarben zu entlocken und die Zuhörer vom ersten Moment an gefangen zu nehmen“, verspricht der Chorleiter. Schließlich werde Natalia Gvozdkova Orgelwerke von Dietrich Buxtehude und Johann Ulrich Steigleder spielen.

„Für den Chor haben sich deutlich mehr Interessierte beworben, als es Plätze zu besetzen gab“, berichtet Ahlrichs über den Entstehungsprozess. Seit dem Beginn der Proben am 20. März sei der Chor zu einem Ensemble von 28 Sängern und Sängerinnen zusammengewachsen. „Die Mitglieder kommen aus dem ganzen Landkreis und teilweise darüber hinaus, das ist schon ein relativ großer Einzugsbereich“, erläutert der Kantor. Nur ganz wenige von ihnen seien zuvor auch Mitglied der St.-Cyprian-Kantorei gewesen.

Bei Arte Vokale setzt Thorsten Ahlrichs ganz bewusst auf musikalischen Anspruch. So würden dem Ensemble ausschließlich erfahrene Sänger angehören, unter anderem studierte Musiker und Gesangslehrer. „Für einen Chorleiter ist es attraktiv zu merken, dass man teilweise mit einer einzigen Bewegung schon ganz viel erreicht“, lobt er die Aufmerksamkeit der Akteure. So habe man auch in den wenigen zur Verfügung stehenden Monaten bereits ein gutes Repertoire erarbeiten können.

Weltliche Stücke nicht ausgeschlossen

„Auch wenn wir jetzt ein rein geistliches Programm singen werden, möchte ich dem Chor keine Repertoire-Schranken auferlegen. Ich kann mir gut vorstellen, künftig auch weltliche Stücke einzustudieren“, sagt Ahlrichs. Die Auswahl der Stücke des Gründungskonzerts sei eher dem Zufall geschuldet. „Wir haben uns erstmal die Frage gestellt: Was singen die Leute gerne?“, berichtet der Chorleiter. Und so sei dann das Programm mit eher populären Stücken entstanden.

Auch für das kommende Jahr sind die Planungen recht konkret: So werde Arte Vokale im Jahr 2020 zwei Konzerte mit Orchester und Solisten aufführen. Das erste davon soll am Palmsonntag, 5. April, wieder in St. Cyprian stattfinden. Dort werde dann Vivaldis „Stabat mater“ sowie die Bach-Motette „Jesu, meine Freude“ zur Aufführung kommen, verrät Ahlrichs vorab. Außerdem sind weitere Auftritte im Kirchenkreis und darüber hinaus in Planung. 2021 soll es die erste Chorreise geben.„Wohin es gehen wird, steht noch nicht ganz fest, mögliche Optionen sind etwa Dänemark oder Polen“, überlegt der Kreiskantor.

Aber auch die Besetzung von Arte Vokale ist noch nicht in Stein gemeißelt. „Für einen stabilen Chorklang wären acht Leute in jeder Stimmlage optimal“, sagt der Kreiskantor. Und bei gegenwärtig drei Tenören und fünf Bässen gebe es insbesondere bei den Männerstimmen noch Luft nach oben. „Über weiteren Zuwachs in diesen Stimmlagen freuen wir uns deshalb“, lädt Ahlrichs weitere erfahrene Sänger zum Mitwirken ein. Die Proben finden mittwochs statt, interessierte Sänger können sich per E-Mail an thorsten.ahlrichs@kirche-oldenburg.de direkt mit dem Chorleiter in Verbindung setzen.

Der Eintritt zum Konzert am 17. November ist frei.