Eine Grüne Hausnummer prangt am Strohpadd in Ganderkesee: Heiderose und Günther Runge sowie Klimaschutzmanager Lars Gremlowski (von links) mit Bildern, wie die einstige Hofstelle vor der Sanierung ausgesehen hat. (INGO MöLLERS)

Ganderkesee-Heide. Wenn das der alte Schweer Schütte geahnt hätte! Exakt 335 Jahre nachdem er 1683 in der damaligen Gemeinde Schönemoor eine kleine Köterei errichtet hatte, ist das Haus im vergangenen Jahr mit einer sogenannten „Grünen Hausnummer“ geadelt worden – sozusagen der Ehrenmedaille für energieeffizientes Bauen, die der Landkreis Oldenburg seit drei Jahren an Bauherren vergibt.

Allerdings waren es nicht die Künste des Erbauers, die diese Auszeichnungen ermöglicht haben, sondern die Sanierungsbemühungen des aktuellen Hausherrn Günther Runge und seiner Frau Heiderose. „Wir haben das Gebäude komplett entkernt, sodass nur noch die Außenwände standen und dann Wände, Decken, Fußboden und Dach neu gedämmt, dreifach verglaste Fenster eingebaut, drei Heizungen sowie sämtliche Stromleitungen erneuert“, erzählt Günther Runge. Rund sieben Monate hätten die Arbeiten in Anspruch genommen.

Dennoch ist das Paar froh, die „nicht geringen Investitionen“ in Angriff genommen zu haben. „Wir haben damals in einer Wohnung im Obergeschoss gewohnt, und in kalten Wintern wurde es dort einfach nicht mehr warm“, erinnert sich Runge. Kurz vor Weihnachten 1948 ist er in diesem Gebäude geboren worden. „Ich habe immer in diesem Haus gewohnt. Ich hänge daran“, erklärt er. Seit 1898, als sein Urgroßvater Heinrich Runge, den Hof am Heuweg 15 (heute Strohpadd 2) kaufte, befindet sich das Gebäude in Familienbesitz. Die Immobilie ging auf seinen Großvater und seinen Vater über, die beide als Landwirte aktiv waren. Doch schon 1970 hat Günther Runge eingesehen, dass es schwierig werden würde, von der Landwirtschaft allein den Lebensunterhalt zu bestreiten und hat sich beruflich entsprechend anders orientiert. „Wir hatten 15 Hektar Eigentum, und 15 Hektar haben wir gepachtet. Damit kann man heute kein Geld mehr verdienen“, meint der Hausherr. Zwar habe er mit seinem Vater die Landwirtschaft noch einige Jahre im Nebenerwerb betrieben, womit er die Tradition der Köter geradezu perfekt fortgeführt hat. So sei das Haus bereits 1976 grundlegend umgebaut worden, wobei unter anderem eine große Wohnung im Obergeschoss entstanden sei, die man später dann noch einmal geteilt habe.

Zwar wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen, bis sich die Kosten der Sanierung refinanziert haben: „Die Energiekosten sind seitdem aber mindestens um ein Drittel gesunken“, sagt Heiderose Runge. Zwar liegt der Umbau nun schon ein paar Jahre zurück, dennoch habe man sich dann im vergangenen Jahr entschlossen, die „Grüne Hausnummer“ zu beantragen. Zum Vorzeigen für Vorbilder. Und als Lohn habe es einen „sehr schönen Nachmittag“ mit TV-Wetterfrosch Sven Plöger in Wildeshausen gegeben. Denn einmal im Jahr organisiert der Landkreis Oldenburg eine sogenannte Auszeichnungsfeier. In diesem Jahr am 14. November.

Wer eine Grüne Hausnummer bekommen will, dessen Haus muss, sofern es ein Neubau ist, mindestens den KfW-Effizienzhausstandard 55 erfüllen. Bei Bestandsgebäuden liegt die Messlatte nicht ganz so hoch. Dabei müssen aus einem Katalog von Einzelmaßnahmen mindestens drei umgesetzt sein, mindestens zwei an der Gebäudehülle.

Bewerberlage ist übersichtlich

Die Klimaschutzmanager der Gemeinden und des Landkreises tun sich dabei durchaus schwer, die Grüne Hausnummer an die vorbildlichen Bauherren zu bringen. 2017 hätten landkreisweit 18 Häuser diese Auszeichnung erhalten (sechs davon in Ganderkesee), 2018 waren es zwölf (davon drei in Ganderkesee) und für 2019 gebe es bislang sieben Anmeldungen, erklärte Ganderkesees Klimaschutzmanager Lars Gremlowski beim Ortstermin am Donnerstag. Allerdings läuft der Aktionszeitraum auch noch bis Ende August. Aber natürlich bringt der Antrag auch ein bisschen Papierkram mit sich. „Man muss sich schon damit beschäftigen“, sagt Gremlowski. Und auf jeden Fall weiß er von deutlich mehr vorbildlichen Bauherren, als bislang Grüne Hausnummern vergeben worden seien.

So ruft Gremlowski alle Bauherren und Eigenheimbesitzer, denen die Energieeffizienz ein besonderes Anliegen gewesen ist, auf, sich noch bis zum 31. August um eine Grüne Hausnummer zu bewerben. Wichtig dabei: Die Maßnahmen dürfen erst nach dem 1. Oktober 2009 umgesetzt sein. Ansprechpartnerin ist Manuela Schöne, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Oldenburg, Telefon 0 44 31 / 85 559 oder per E-Mail an klimaschutz@oldenburg-kreis.de. Der Bewerbungsbogen kann auch online unter www.klimaschutz-niedersachsen.de/gruenehausnummer heruntergeladen werden.