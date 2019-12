Am Kreisel Anneheider Straße nahm die Polizei einen Unfall auf. (Symbolbild) (Björn Hake)

Schwer verletzt musste eine 72-jährige Fahrradfahrerin am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Annenheider Straße ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, ist es gegen 16.30 Uhr in Höhe des Kreisels zu einem Zusammenstoß mit einem Auto gekommen. Die 72-Jährige nutzte den Fußgängerüberweg, als ein 78-jähriger Autofahrerin den Kreisel in Richtung Annenheider Straße verließ. Dabei übersah er die Radlerin, durch den Zusammenstoß kam sie zu Fall. Der Autofahrer stand nach dem Unfall unter Schock. Für die Dauer des Einsatzes bis 17.15 Uhr musste die Straße teilweise gesperrt werden.