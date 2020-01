Nach einem Unfall auf der Kreuzung Bismarck- und Arthur-Fitger-Straße muss auch ein leicht verletzter Fahrradfahrer mit einer Strafe rechnen. (DPA)

Delmenhorst. Weil sein Licht nicht funktionierte und er dunkel gekleidet war, kommt auf einen Radfahrer nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Und das, nachdem er bei einem Unfall auf der Kreuzung Bismarck- und Arthur-Fitger-Straße leichte Verletzungen davontug. Laut Polizeibericht befuhr der 22-jährige Radler am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Innenstadt und wollte gerade die Kreuzung zur Arthur-Fitger-Straße überqueren. Ein 66-jähriger Autofahrer bog an der Stelle just rechts ab, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dass der Radler nicht gesehen wurde, lag maßgeblich auch daran, dass er kein Licht hatte und in dunkler Kleidung zusätzlich dunkel gekleidet war. Der Radfahrer wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Auto schätzten die Beamten auf 3000 Euro, das Fahrrad war nur leicht beschädigt.