Obwohl die Corona-Krise im Josef Hospital Mehrkosten in Höhe von 350 000 Euro verursacht hat, ist es um die Liquidität des Hauses laut Geschäftsführer Florian Friedel derzeit gut bestellt. (INGO MöLLERS)

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) wurden zahlreiche zusätzliche Beatmungsplätze für Covid-19-Plätze geschaffen. Viele Mitarbeiter wurden geschult, wie sie diese Geräte bedienen müssen. Außerdem gibt es jetzt eine separate Normal- und eine separate Intensivstation. Nicht notwendige Eingriffe wurden bis auf Weiteres verschoben, aktuell werden im JHD gerade einmal 150 Patienten behandelt. Das Krankenhaus ist also gut gerüstet, wenn die Zahl der Covid-Patienten steigt. Aktuell sind es drei, einer muss beatmet werden. Es heißt also warten, wie sich die Fallzahlen entwickeln. „Wir nutzen diese Zeit, um Überstunden abzubauen“, sagt JHD-Geschäftsführer Florian Friedel in einem aktuellen Lagebericht. „Kurzarbeit, wie sie in anderen Krankenhäusern schon vorkommt, ist kein Thema bei uns.“

Doch nicht nur an der momentanen Ruhe ist die Corona-Epidemie spürbar. „Sie hat im ersten Quartal Mehrkosten von 350 000 Euro verursacht“, sagt Friedel. Rund 50 000 Euro seien in Baumaßnahmen geflossen, eben um sicherzustellen, dass Corona-Patienten strikt von Nichtinfizierten getrennt werden könnten. „Die restlichen 300 000 Euro sind damit zu erklären, dass wir mit Blick auf die Pandemie unsere Lager anders als sonst aufgefüllt haben“, erzählt Friedel. Bereits im Februar hatte das Beschaffungsteam im JHD damit begonnen, zu einer Zeit also, als der Markt und die Preise für Desinfektionsmittel, Schutzkleidung, Mundschütze, FFP2- und FFP3-Masken noch normal waren. „Aber teilweise sind wir auch von absurden Preissteigerungen betroffen. Aktuell bekommen wir Angebote, in denen Cent-Artikel wie ein Mundschutz das 50-fache kosten“, berichtet Friedel. Da im JHD weitsichtig genug agiert wurde, können diese Offerten aber ausgeschlagen werden.

Trotz allem sieht es mit der Liquidität des JHD gut aus, betont Friedel, dem nun die Zahlen für das erste Quartal vorliegen. „Im Januar und Februar haben wir unsere Pläne sogar leicht übererfüllt.“ Im März zeichneten sich aber schon die Probleme ab. Und das gleich doppelt. Sprich: Wegen Corona wurden viele Behandlungen, wie erwähnt, verschoben. Zum anderen bekommt das JHD die Freihaltepauschale für die nicht belegten Patienten nur auf dem Niveau des Vorjahres. Der Wirtschaftsplan sah aber eine Steigerung der Patientenzahlen in diesem Jahr vor. „Von daher kann man sagen, dass diese Pauschale knapp bemessen ist.“ Sollten sich diese nun freien Betten tatsächlich mit Covid-Patienten füllen, wäre das finanziell auch keine Hilfe, denn diese Patienten werden im Rahmen der Fallpauschalen vergleichsweise schlecht vergütet. Bislang zumindest.