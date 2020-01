Um die Frage, ob sich die Gemeinde an den Kosten beteiligen soll, wenn Privatleute unter Schutz stehende Bäume pflegen, ging es am Mittwoch im Umweltausschuss. Die Politik sah bei dem Entwurf der entsprechenden Richtlinie aber noch erheblichen Beratungsbedarf. (Christian Kosak)

Ganderkesee. Kaum steht das Thema Baumschutz auf der politischen Tagesordnung, da sind die Zuschauerreihen im Ganderkeseer Rathaus gut gefüllt. Die Mitglieder des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz berieten am Mittwochabend über eine Richtlinie, die regelt, ob und in welcher Höhe die Gemeinde Privatleuten Zuschüsse für Pflegemaßnahmen an unter Schutz stehenden Bäumen gewährt.

Eigentlich war die Verwaltung zwar mit der Empfehlung in die Sitzung gegangen, überhaupt keine Richtlinie in diesem Sinne zu erlassen. Doch schon bei seinem Eingangsstatement gestand Fachbereichsleiter Peter Meyer, dass man sich auch innerhalb des Rathauses nicht ganz einig sei, wie man mit dem Thema am besten verfahren solle. Der Rat jedenfalls hatte die Verwaltung im Sommer beauftragt, eine entsprechende Richtlinie zu entwerfen. Für die Sitzung am Mittwoch hatte die Gemeinde den Entwurf erst einmal nur nachrichtlich präsentiert, ohne die Absicht, gleich darüber abstimmen zu lassen. Auch um selbst nochmal die Gelegenheit zu haben, das Papier in einigen Punkten zu überarbeiten.

Anika Hoffmann von den Grünen machte keinen Hehl daraus, dass sie die Richtlinie am liebsten sofort beschlossen hätte. „Das ist 100 Prozent Klimaschutz und eine konkrete Hilfe für die Bürger. Ich finde es völlig unverständlich, dass diese Richtlinie jetzt gleich wieder in die Schublade wandern soll“, argumentierte die Grünen-Ratsfrau.

SPD-Ratsherr Rolf Oetken erklärte, dass seiner Fraktion die in Aussicht gestellte Unterstützung von 50 Prozent der Kosten, höchsten jedoch 3000 Euro pro Einzelfall, noch nicht weit genug gehe. Fraktionskollege Ulf Moritz sekundierte, dass man ja nicht unbedingt den Höchstbetrag, aber den Prozentsatz erhöhen könnte und forderte, die Maximalbeteiligung auf 75 Prozent festzusetzen.

FDP-Ratsherr Jürgen Struthoff gefielt die Richtlinie zunächst nicht so gut, weil sie seiner Ansicht nach lediglich die Bäume erfasse, die bereits unter Schutz gestellt seien. Peter Meyer stellte jedoch klar, dass die Regelungen selbstverständlich auch für Bäume gelten würde, die die Gemeinde in Zukunft schützen werde. Wobei er dies sogar zur Bedingung machte: „Wer einen Zuschuss will, muss auch einen Schutzstatus akzeptieren.“ Struthoff brachte in diesem Zusammenhang auch die „Baumfreunde-Satzung“ wieder in Erinnerung, die auf eine rein freiwillige Unterschutzstellung setzt. Die Freiwilligkeit war im Übrigen auch für Volker Schmidt (Freie Wähler) oberste Maxime bei diesem Therma.

Auch in der CDU-Fraktion gab es noch zahlreiche offene Fragen. So bringe die Vorlage nicht zum Ausdruck, ob die bereits geschützten Bäume überhaupt noch schützenswert seien, monierte Günter Westermann. Und Cord Schütte bezweifelte, ob eine Deckelung von 3000 Euro für größere Maßnahmen, die 20 000 Euro und mehr kosten würden, tatsächlich sinnvoll sei. „Wir sollten heute keinen Beschluss fassen, sondern das Thema erst einmal weiter beraten“, brachte Westermann schließlich die Position auf den Punkt, der sich sämtliche Ausschussmitglieder anschließen konnten. So wird die Verwaltung nun zur nächsten Sitzung eine neue Vorlage erarbeiten, die dann – mit etwaigen Änderungen – beschlossen werden kann.

Einstimmig brachten die Ausschussmitglieder unterdessen die Informationskampagne für den Baumschutz und die naturnahe Gartengestaltung auf den Weg. Ulf Moritz nannte das Vorhaben „ein hervorragendes Programm, das in der Breite wirken kann“ und regte an, auf jeden Fall eine Prämierung besonders naturnah gestalteter Gärten in die Planungen mit einzubeziehen. Anika Hoffmann meinte, dass sich die Grünen bei diesem Thema ohnehin mehr Verbindlichkeit wünschen würden, und begrüßte, dass auch die naturnahe Gartengestaltung mit aufgenommen werde. Günter Westermann hielt es für sinnvoll, die Empfehlung in den Flyer mit aufzunehmen, doch bitte heimische Gewächse in Wäldern und Gärten zu pflanzen. Und Volker Schmidt begrüßte vor allem die Einbindung der Garten- und Landschaftsbau-Betriebe. „Vielleicht kann man ja so eine Art Ehrenkodex entwickeln, dass sie ihren Kunden keine Schottergärten, sondern naturnah gestaltete Flächen ans Herz legen“, regte er an.

Hella Dietz (UWG) schließlich fand es „charmant“, dass die Kampagne aus den personellen Ressourcen der Gemeinde, des NABU und des Fuhrenkamp-Schutzvereins gestemmt werde und sich die Kosten dafür in Grenzen halten würden. Marina Münstermann (SPD) freute sich, was aus dem entsprechenden Workshop im vergangenen Jahr entstanden sei. Am Ende des ersten Jahres gelte es, die gemachten Erfahrungen zu reflektieren und die Erkenntnisse mit ins Jahr 2021 zu nehmen.