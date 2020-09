Beim Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk zu verschaffen, sind am Sonntagabend zwei Jugendliche zunächst von Zeugen beobachtet und schließlich von der Polizei gestellt worden. Laut Einsatzbericht hatten sich die beiden 17-Jährigen gegen 22.35 Uhr zu dem Kiosk an der Straße ‚An den Graften‘ in Delmenhorst begeben. Zeugen beobachteten Taschenlampenschein und laute Klopfgeräusche an der rückwärtigen Gebäudeseite und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten versuchten die Jugendlichen zu flüchten, konnten aber schnell gestellt werden. Bei der Befragung gaben sie die Tat zu. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls.