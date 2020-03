Gleich zwei Auffahrunfälle beschäftigten die Delmenhorster Polizei am Dienstag. (Symbolfoto) (Björn Hake)

Delmenhorst. Zwei Verletzte und ein großer Schaden an Fahrzeugen hat es am Montag bei Verkehrsunfällen in der Stadt Delmenhorst zu beklagen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 11.10 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer auf der Arthur-Fitger-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Allee unterwegs, als er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Das Abbremsen seines Wagens übersah aber offenbar der folgende, 38 Jahre alte Fahrer, der mit seinem Auto auf das Heck auffuhr. Der 38-Jährige zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu, eine medizinische Versorgung vor Ort war aber nicht erforderlich. Die Schäden an den beiden Autos lagen bei insgesamt rund 10 000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Einen ähnlichen Unfall gab es dann gegen 12 Uhr auf der Oldenburger Straße, auf der ein 28-jähriger Autofahrer in Richtung Stadtmitte fuhr. Als er in Höhe der Kantstraße nach links auf ein Grundstück fahren wollte, fuhr der 40 Jahre alte nachfolgende Autofahrer auf seinen Wagen auf. Dabei wurde der 28-jährige verletzt, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den Autos wurden auf rund 5500 Euro geschätzt.