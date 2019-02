Die Brandursache ist noch unklar, heißt es von Seiten der Feuerwehr. (Christian Butt)

Entdeckt wurde das Feuer gegen 0.20 Uhr. Als die ersten Feuerwehrleute in der Delmodstraße eintrafen drang bereits dichter schwarzer Qualm aus dem Parkdeck. Das angrenzende Hochhaus musste laut Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Steinbach nicht evakuiert werden. "Wir haben eine brandschutztechnische Trennung zu dem Gebäude vornehmen können. Anschließend hielten wir es bei der Uhrzeit und den tiefen Temperaturen für sicherer, die Menschen in ihren Wohnungen zu lassen. Etwa 60 bis 80 Menschen sind in dem Hochhaus gemeldet", sagt der Feuerwehrmann.

Die Löscharbeiten gestalteten sich in der Tiefgarage aufgrund der Hitze und dem dichten Qualm als sehr schwierig. Anfangs wurden erfahrene Kameraden in den Bereich geschickt. Laut der Feuerwehr sind zwei Fahrzeuge komplett ausgebrannt. Nach dem Löschen und Abkühlen mit Wasser setzten die Brandbekämpfer Schaum ein. Anschließend wurde das Parkdeck mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern abgelöscht.

Nach Angaben des Einsatzleiters hatte man das sprichwörtliche Glück im Unglück. Zwar war die Tiefgarage gut genutzt, jedoch standen die beiden Wagen etwas abseits von den anderen Fahrzeugen, so dass das Feuer nicht noch auf weitere Pkw übergriff.

Die Schadenshöhe ist noch unklar, ebenso die Brandursache. Am Mittwochmorgen werden Brandermittler der Polizei nach Hinweisen suchen.