Bei einem Verkehrsunfall auf der Gerhart-Hauptmann-Straße ist am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr ein Schaden in Höhe von etwa 22. 000 Euro entstanden. Laut Polizeiangaben befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Auto die Straße in Richtung Am Wehrhahn. Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr rückwärts von einem dortigen Parkplatz. Dabei achtete er offenbar nicht auf die bevorrechtigen Fahrer der Gehart-Hauptmann-Straße. Beide Autos kollidierten. Der Wagen der 19-Jährigen war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten leiteten gegen den 55-jährigen Delmenhorster ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.