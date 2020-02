Das Betrugsverfahren gegen eine Tierärztin wird immer verworrener. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Eigentlich ist ja fast alles geklärt: Die Delmenhorster Tierärztin, die sich wegen Versicherungsbetrugs vor dem Amtsgericht verantworten muss (wir berichteten), hatte sich am zweiten Verhandlungstag bezüglich der meisten Fälle geständig gezeigt und mit dem Gericht eine Einigung getroffen. Aber es ist eben nur fast alles geklärt. In einem guten Dutzend der Fälle bestreitet sie ihre Schuld. Und die Klärung dieser Fälle brachte ihren Verteidiger und den Staatsanwalt so in Rage, dass sie sich am dritten Verhandlungstag im Gerichtssaal anschrien und dabei an die zwei Hunde erinnerten, die sich in einem der diffuseren Fälle ineinander verbissen haben sollen.

Es ist aber auch kniffelig. Da war eine Praxismitarbeiterin, gegen die ebenfalls ein Verfahren in der Sache läuft, bewaffnet mit einem Ordner voller Rechnungen und Untersuchungsunterlagen wie Röntgenaufnahmen und Laborberichte, die beweisen sollten, dass die Tierärztin in den ungeklärten Fällen unschuldig ist. Die Zeugin redete wie ein Wasserfall, kam vom Hölzchen aufs Stöckchen und trieb die Befragung in unendliche Weiten aus Anekdoten, Geschichten aus dem Arbeitsalltag und ihrer eigenen Beziehung zu Tieren im Allgemeinen.

Die Mitarbeiterin berichtete allerdings auch von einem höchst komplizierten System von verschiedenen Computerprogrammen innerhalb der Praxis, die zum Teil gar nicht miteinander korrespondierten, was ihre Zusammenstellung der Unschuldsbeweise sehr schwierig gestaltet habe. Und sie berichtete von mitgehörten Telefonaten und Gesprächen, in denen zwei Kunden der Praxis ihren eigenen Versicherungsbetrug, den sie wiederum der Tierärztin unterjubeln wollten, zugaben. „Ich fahre die Praxis gegen die Wand“, soll eine Kundin gesagt haben.

Der Staatsanwalt wurde – gelinde gesagt – ungeduldig mit der Zeugin. „Seit sechs Jahren steht der Vorwurf im Raum, dass Frau H. für nicht stattgefundene Behandlungen Rechnungen erstellt hat, und man kommt erst jetzt auf die Idee, entsprechende Gegenbeweise herauszusuchen?“, fragte er ungläubig.

Dann trat da noch ein Versicherungsfachangestellter als Zeuge auf, der die Tierärztin für sein Unternehmen beraten hatte. Er erzählte von einer Vorladung in den Münchner Hauptsitz, wo er von seinen Vorgesetzten mit der eklatant hohen Schadensquote der von Frau H. abgeschlossenen Tierkrankenversicherungen konfrontiert worden sei. „Die lag zwischen 300 und 500 Prozent. Die Einnahmen hatten die Auszahlungen gar nicht gedeckt“, berichtete er. Diese hohen Schadensquoten sollen laut des Zeugen der Grund gewesen sein, weshalb die Versicherung die Sparte der Tierkrankenversicherungen komplett eingestampft hat.

Und dann war da noch ein spezieller Zeuge: Der Mann ist bereits wegen gemeinsamen Betrugs und gemeinsamer Urkundenfälschung in vier Fällen verurteilt worden. Gemeinsam mit einem ehemaligen Auszubildenden der Tierarztpraxis hatte er falsche Rechnungen erstellt, an die Versicherung geschickt und das Geld für die Behandlung seiner Katzen und eigene Zwecke ausgegeben. Der ehemalige Praxisangestellte bestreitet dies. Der Zeuge belastete allerdings noch eine andere Kundin der Praxis, genauso gehandelt zu haben – eben jene, die laut der zuvor lange angehörten Praxismitarbeiterin „die Praxis an die Wand fahren“ wollte.

Interessant ist, dass er in seinem eigenen Verfahren sowohl bei der polizeilichen Vernehmung als auch vor Gericht ausgesagt hatte, dass die Tierärztin selbst ihm einen solchen Versicherungsbetrug vorgeschlagen haben soll. Nun bestritt er jedoch, dies je gesagt zu haben. Richterin und Staatsanwalt versuchten, ihm klar zu machen, dass Falschaussagen gewisse Konsequenzen mit sich bringen würden. „Ja, dann habe ich das damals so gesagt. Aber so war das nicht“, beharrte der Mann. Als der Staatsanwalt bereits auf der Palme saß, machte der Zeuge ganz zu: „Ich sage hier gar nichts mehr.“

Weitere Zeugen sollen nun Klarheit in die noch ausstehenden Fälle bringen. Der nächste Verhandlungstag ist für Mittwoch, 26. Februar, um 9 Uhr angesetzt. Dann soll die Beweisaufnahme abgeschlossen werden.