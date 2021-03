Auf ein Fahrradgeschäft in Wildeshausen hatten es Einbrecher abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die bislang unbekannten Täter in der Nacht zu Montag zwischen 1 und 3.15 Uhr in ein Geschäft an der Ahlhorner Straße ein. Sie brachen eine Glastür auf, um sich Zutritt zu einem Verkaufsraum zu verschaffen, der an das Fahrradgeschäft angrenzt. Dort entwendeten sie zwei E-Bikes aus dem Schaufenster. Den entstandenen Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 6000 Euro an. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.