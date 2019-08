In der Nacht zu Mittwoch ist es gleich zu zwei Einbrüchen in Kirchenbüros in Wildeshausen und Harpstedt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind in der Zeit zwischen Dienstag, 19.15 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr unbekannte Täter in das Kirchenbüro der evangelischen Kirchengemeinde an der Straße „Sägekuhle“ in Wildeshausen eingestiegen. Nachdem die Diebe ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten, hebelten weitere Schränke auf und erbeuteten eine größere Menge Bargeld. Die Beamten beziffern den Gesamtschaden mit 2000 Euro.

In Harpstedt brachen Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 10 Uhr und Mittwoch, 16 Uhr, in das Kirchenbüro ein. Über ein Fenster gelangten sie in das Amtszimmer des Gemeindehauses an der Kirchstraße und durchsuchten den Innenraum. Anschließend brachen sie eine weitere Tür auf, flüchteten aber letztendlich ohne Beute. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Ermittler auf etwa 300 Euro.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.