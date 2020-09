45 000 Euro Schaden

Zwei Fahrer leicht verletzt

Lina Wentzlaff

Sachschaden in Höhe von 45 000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Düngstruper Straße in Wildeshausen entstanden. Beide Beteiligte verletzten sich leicht.