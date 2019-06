Bereits am Donnerstag sind zwei junge Frauen in Wildeshausen Opfer eines Exhibitionisten geworden. Laut Polizeibericht waren die beiden 27 und 31 Jahre alten Frauen gegen 19.15 Uhr auf dem Pestruper Gräberfeld sowie im Rosengarten joggen und kamen an einer Sitzbank vorbei, vor der ein junger Mann stand. Als sie sich näherten, konnten sie erkennen, „dass der Mann sein Geschlechtsteil in der Hand hatte und an sich manipulierte“, wie die Beamten wörtlich mitteilen. Beide Frauen beschreiben den Mann als circa 25 Jahre alt, mit dunklem Teint und dunklen Haaren. Zum Tatzeitpunkt hatte er ein blaues Fahrrad mit einem auffälligen Brezel-Lenker dabei. Die Ermittler bitten nun Zeugen oder etwaige weitere Opfer, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 mit dem Kommissariat in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.