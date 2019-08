Klimaschutz wird nun auch mit Blick auf die Kommunalwahl 2021 ein Topthema in der Delmenhorster Politik. (Fotomontage: Christian Ohde/Imago)

"Klimawandel – Schluss mit Pillepalle" und "Klimamusterstadt Delmenhorst" sind die beiden Anträge überschrieben, die fast zeitgleich von einem Drei-Fraktionen-Bündnis bei der Verwaltung eingereicht wurden. Zuerst griffen Grüne, CDU und Bürgerforum/Freie Wähler/Unger das Thema am 20. August auf, eine Woche später zogen SPD & Partner, Unabhängige und Linke nach. Ihr Ziel: Die Stadt muss das Thema Klimawandel ernster nehmen und ihre Anstrengungen beim Klimaschutz deutlich erhöhen.

„Wir halten es für dringend erforderlich, jetzt auf allen Ebenen von Gesellschaft und Politik wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Katastrophe noch aufzuhalten. Auch die Stadt Delmenhorst kann ihren Anteil dazu beitragen, denn gerade Städten und Gemeinden kommt beim Stopp des Klimawandels eine wesentliche Rolle zu“, schreiben Grüne, Union und Bürgerforum/Freie Wähler/Unger. Wobei ihr Antrag eher appellatorischer Natur ist, so geht es darin auch um die Anerkennung, dass die bisherigen Anstrengungen zum Klimaschutz in der Stadt nicht ausreichen. Deswegen, so fordern es die Antragsteller, müssten die „Auswirkungen auf das Klima bei jeglichen Entscheidungen“ betrachtet werden und stets die Lösungen bevorzugt werden, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken.

Ein hehres Ziel, weil unter dieser Prämisse de facto zum Beispiel kaum mehr in Delmenhorst gebaut werden dürfte. Zudem soll der Oberbürgermeister jährlich einen Bericht abgeben, in dem die Fortschritte, aber auch die Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissionen benannt werden. Und dann seien daraus Konsequenzen zu ziehen. Dabei gibt es durchaus Konsequenzen, die sich jetzt schon ziehen lassen würden, denn es existiert bereits seit fünf Jahren ein Integriertes Klimaschutzkonzept in der Stadt – auch wenn von den darin formulierten Maßnahmen kaum eine umgesetzt wurde. Auch weil Klimaschutz Geld kostet, sprich: Die Stelle des Klimaschutzmanagers müsste mit einem Budget ausgestattet werden. Bisher war sie es nicht.

Im Klimaschutzgutachten ist die Rede davon, dass pro Einwohner drei Euro im ersten Jahr der Konzeptumsetzung für den Klimaschutz ausgegeben werden sollten. Macht bei rund 82 000 Delmenhorstern 246 000 Euro. Das Gutachten empfiehlt aber auch, diesen Betrag ständig anzuheben. Schon ab Jahr vier sollten es 492 000 bis 820 000 Euro jährlich sein, also sechs bis zehn Euro pro Kopf. Eine auskömmliche Budgetierung des Klimaschutzes wird in keinem Antrag gefordert.

Allerdings sind SPD, UAD und Linke deutlich konkreter in ihren Ideen. Sie wollen, dass sich die Stadt zum Ziel setzt, eine Klimamusterstadt zu werden. Darunter „verstehen die Antragsteller die schnellere und nachhaltige Erreichung der Klimaschutzziele für 2030 beziehungsweise 2050“. Dabei gibt es einen bunten Maßnahmenmix, der nicht allein auf die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes abzielt. So soll die Stadt sich unter anderem intensiver dem Thema Dach- und Fassadenbegrünung bei ihren eigenen Immobilien kümmern, auch sollen Bienenweiden auf Bushaltestellen entstehen. Was ja eher eine Maßnahme ist, um die Artenvielfalt der Insektenpopulationen zu stärken. Auch sollen die Stadt und all ihre Tochterfirmen daran arbeiten, ihren Kunststoffverbrauch zu senken, jährlich soll über die Fortschritte Bericht erstattet werden.

Ein wichtiger Baustein in dem Maßnahmenbündel ist auch, dass der Fuhrpark sowohl der Stadt als auch ihrer eigenen Firmen elektrifiziert werden müsse, entweder über E-Fahrzeuge oder den Einsatz von Brennstoffzellenantrieb durch Wasserstoff, fordern die Antragsteller. Einzig die Delbus nehmen sie von dieser Forderung aus, wohl auch, weil bisherige Praxistests in anderen Städten mit E-Bussen gezeigt haben, dass deren Reichweite für den täglichen Linienbetrieb nicht ansatzweise ausreicht. Für die Umsetzung der Verkehrswende soll auch eine neue Stelle geschaffen werden, nämlich die eines Mobilitätsmanagers: „Mit ‚weichen‘ Maßnahmen soll bei möglichst vielen Verkehrsteilnehmern Verständnis für die ‚harten‘ Maßnahmen zur Steuerung des ruhenden und des fließenden Verkehrs gewonnen werden, um ein Umdenken bei der Wahl der Vekehrsmittel zu erreichen“, schreiben die Antragsteller.

Auch dieser Antrag dürfte künftige Bauaktivitäten in der Stadt deutlich erschweren, enthält er doch ein „Entsiegelungsgebot: Die Stadt verpflichtet sich, bei allen neu zu versiegelnden Flächen eine Fläche der gleichen Größe zu entsiegeln und zu renaturieren.“