Zu zwei Jahren Haft ist an diesem Mittwoch ein 40-jähriger Mann aus Ganderkesee verurteilt worden. Er hatte sich wegen Wohnungseinbruchs und Diebstahls vor dem Amtsgericht Delmenhorst zu verantworten. Die Tat ereignete sich bereits im Januar 2019. Der Angeklagte wollte sich von seinem Nachbarn aus der gegenüberliegenden Wohnung zunächst Geld leihen. Als jedoch niemand auf sein Klingeln reagierte, brach er die Tür mit seiner Schulter auf und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung. Neben 50 Euro in bar ließ der Mann zwei Handys, eine Smartwatch und einen Zweitschlüssel für einen VW Golf mitgehen. Er gestand die Tat, beteuerte allerdings, dass er aus Not gehandelt habe, weil er drogenabhängig sei und sich zu der Zeit auf Entzug befunden habe. Mit dem Diebesgut wollte er sich und seiner Lebensgefährtin Heroin besorgen.

Geld für Heroin

Zu den zwei Jahren Gefängnisstrafe kommt noch eine Geldstrafe in Höhe von 50 Euro hinzu. Außerdem muss der Mann die Kosten für das Verfahren selbst tragen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine höhere Strafe: weitere vier Monate Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro. Die Verteidigung plädierte auf Bewährung, da der Angeklagte eine Therapie und einen Neustart mit seiner Familie machen wolle. Jedoch sei er bereits in 24 Fällen vorbestraft, wandte die Richterin ein.

Dem Urteil gehen für sämtliche Vergehen zusammen zehn Jahre Haft voraus, unter anderem für Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung und Vergewaltigung. Das Gericht geht deshalb nicht davon aus, dass sich das Verhalten des 40-Jährigen in Zukunft ändern werde. Der Mann gab an, sich für seinen zweijährigen Sohn bessern zu wollen. Da er allerdings schon während der Schwangerschaft seiner Partnerin vor Gericht stand und Ähnliches beteuerte, glaubte ihm die Richterin sein Versprechen in diesem Fall nicht mehr.

Mehrfach vorbestraft

Aufgrund seiner Heroinsucht billigte ihm die Richterin eine verminderte Schuldfähigkeit zu, jedoch ging sie mit ihrem Urteil im Besonderen auf die mentalen Schäden der vom Einbruch Geschädigten ein. Ein Bewohner der aufgebrochenen Wohnung erklärte mit Hilfe eines Dolmetschers, dass er nach dem Einbruch große Angst gehabt habe und nicht mehr schlafen konnte. Die Wohnungstür ließ sich durch die Beschädigung des Einbruchs mehrere Tage nicht abschließen.

Erst ein Jahr nach dem Einbruch verkaufte der Täter eines der Handys und die Smartwatch an einen Delmenhorster, der nun ohne die Ware auf den Kosten sitzenbleibt. Das Diebesgut wurde den Bestohlenen von der Polizei zurückgegeben. Der Autoschlüssel und ein weiteres Handy konnten nicht gefunden werden. Der Zeuge erklärte, dass ihm erst mit der Zeit das Fehlen weiterer Gegenstände aufgefallen sei. Vor Gericht konnte allerdings nicht geklärt werden, ob diese auch vom 40-Jährigen gestohlen wurden.

Der Angeklagte befindet sich zurzeit in Haft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Siegburg und muss noch bis Januar 2022 eine Strafe wegen Fahrens ohne Führerschein und Diebstahls absitzen. Seit seiner Jugend nehme er bereits Drogen, berichtete der Angeklagte. Angefangen habe er im Alter von zwölf Jahren mit Marihuana, mit 16 folgte Ecstasy und ab 21 Jahren habe er Heroin und Kokain genommen. Seit Mitte der 1990er-Jahre landete der Ganderkeseer immer wieder wegen Anklagen vor Gericht und in der JVA. Er war der Richterin bereits bekannt.