Eine Vergewaltigung wurde vor dem Amtsgericht Delmenhorst verhandelt. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Vor dem Amtsgericht musste sich am Donnerstag ein 27-Jähriger verantworten. Dem mittlerweile in Bremen wohnenden Hilfsarbeiter wurde die Vergewaltigung seiner Ex-Freundin in deren Delmenhorster Wohnung im Februar 2018 zur Last gelegt. Strafrichter Holger Jurisch wertete es bei der Festlegung des Strafmaßes als besonders schwerwiegend, dass der Angeklagte seine Tat mit dem Smartphone gefilmt hatte.

Das müsse das Opfer als besonders erniedrigend empfunden haben. Ihr blieb so die ständige Ungewissheit, wann und wo Ausschnitte der Aufzeichnung gezeigt werden könnten. Als Zeichen besonderer Verrohung nannte Jurisch in diesem Zusammenhang auch den Umstand, dass im „Hintergrund der Aufnahme das schreiende Kleinkind der beiden zu hören war“. Das Gericht hatte zur Aussage des Vergewaltigungsopfers und während der Sichtung des Videomaterials die Öffentlichkeit vorübergehend vom Prozess ausgeschlossen.

Die Mindeststrafe bei Vergewaltigung beträgt mindestens zwei Jahre. Dass das Schöffengericht dem Angeklagten noch zehn Monate und die Verfahrenskosten obendrauf gab, erklärte Richter Jurisch mit der Brutalität, mit der der Täter vorgegangen sei. Er konnte sich dabei auf den zuvor vorgeführten Videomitschnitt berufen. Das Opfer habe ganz eindeutig zu verstehen gegeben, dass sie die von ihr verlangten Sexualpraktiken ablehnte. „Sie wollte es erklärtermaßen nicht.“ Der Angeklagte hatte von seinem Opfer Oralverkehr verlangt. Als sie dem Verlangen nicht nachkommen wollte, setzte er sich ihr auf die Brust, hielt sie an den Händen fest und erzwang den Akt. Dabei habe er ihr eindeutig „Gewalt angetan und sie regelrecht gezüchtigt“. Dass der Angeklagte selbst auch Abwehrverletzungen davontrug, sei nicht als strafmildernd einzustufen.

Zum Vorteil gereiche es dem Angeklagten auch nicht, dass die Tat nicht in einem „beziehungslosen Raum“ passiert sei. Es mag härtere Fälle geben, so Jurisch. Das Opfer habe in diesem Fall wohl keine Angst um sein Leben haben müssen, aber es fürchtete vom Angeklagten „weitere Prügel zu beziehen“. Dieses Trauma habe sich bei ihr bis heute gehalten. Gerade vor dem Hintergrund, dass das Umgangsrecht des Täters mit seinem Kind immer noch im Raum stehe. Die Schwere der Tat wirke auch dadurch, dass das Opfer selbst schon vor der Tat in einer problematisch belasteten Situation lebte, „sie ließ sich leicht manipulieren“. Sie habe lange Zeit die Hoffnung gehegt, mit dem Täter eine Familie aufbauen zu können. Auf keinen Fall sei die Tat so passiert, dass es das Opfer seinem Peiniger leicht gemacht hätte, „die Frau wurde unzweifelhaft brutal vergewaltigt“.

Dem Verurteilten hielt Richter Jurisch noch vor, dass er in den zwei Jahren nach dem Vergehen keinen Versuch der Versöhnung unternommen hätte: „Von ihnen kam rein gar nichts.“ Die Vergewaltigung war vom Opfer erst zur Anzeige gebracht worden, weil sie als Zeugin in ganz anderer Sache bei der Polizei vorgeladen war. Als sie dort Angaben zu Verstößen des damaligen Freundes gegen das Betäubungsmittelgesetz machen sollte, nannte sie auch, vom Ex geschlagen, getreten und vergewaltigt worden zu sein. Weil der Beschuldigte in dem genannten Verfahren sein Handy zur polizeilichen Auswertung abgeben musste, tauchte die jetzt vor Gericht verwendete Videoaufnahme auf. Die über ein Jahrzehnt reichenden Verwicklungen des Angeklagten ins Drogenmilieu sollen für das Elternpaar von Anfang an eine schwere Belastung gewesen sein. Es gab immer gegenseitige Vorwürfe der Untreue. Der Angeklagte habe aufgrund eigener Unzulänglichkeiten, seinen eigenen Tagesablauf zu strukturieren, nie Interesse am gemeinsamen Kind gezeigt. Vor Gericht gab er an, neben dem mittlerweile drei Jahre alten Kind Vater eines weiteren, dreimonatigen Kindes zu sein. Zu dessen Mutter habe er auch keinen Kontakt mehr.