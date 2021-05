Mitarbeiter der Regensburger Firma SGB hievten die jeweils 75 Tonnen schweren Transformatoren mit eigener Muskelkraft auf die Betonfundamente des Umspannwerkes. (TAMMO ERNST)

Nicht einmal Sturm und starker Regen konnten die Anlieferung und die Installation der jeweils 75 Tonnen schweren Transformatoren für das neue Umspannwerk des regionalen Netzbetreibers Avacon in Prinzhöfte verhindern. In zwei Nachtetappen kamen die Umspanner diese Woche per Schwerlasttransport auf der Autobahn von Regensburg über Magdeburg und Hannover nach Simmerhausen. Der Netzbetreiber geht aktuell von einer Inbetriebnahme der neuen Anlage im Herbst dieses Jahres aus.

Mithilfe einer Verbindungsschiene und Seilzügen hievten drei Mitarbeiter der zuständigen Firma die Transformatoren des Regensburger Herstellers SGB mit viel Muskelkraft vom Schwertransporter auf ein Betonpodest. „Die beiden Schwergewichte bilden die technischen Herzstücke des neuen Umspannwerkes“, erklärte Projektleiter Alexandre Silva Ceo.

Die Anlage entsteht zurzeit unmittelbar zwischen der Autobahn 1 und der bestehenden 110-kV-Hochspannungsleitung des regionalen Netzbetreibers. Als eine „historische Herausforderung“ beschrieb Avacon-Kommunalreferent Hermann Karnebogen das Elf-Millionen-Euro-Projekt. Auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Gelände, das nur von Landwirtschaft umgeben ist, investiert der Energieversorger 6,5 Millionen Euro. Die notwendigen Verstärkungen im umliegenden Mittelspannungsnetz seien mit rund 4,5 Millionen Euro kalkuliert, sagte Karnebogen.

Verzögerung von rund einem Jahr

Die ersten Gespräche für das Großprojekt haben schon vor rund fünf Jahren stattgefunden, erzählte der Kommunalreferent. Die eingetretenen Verzögerungen von rund einem Jahr seien teilweise durch das lange Genehmigungsverfahren entstanden. „Natürlich hat aber auch die Corona-Pandemie einen Einfluss auf den Zeitplan gehabt“, sagte Ceo.

Das neue Umspannwerk diene in erster Linie einer höheren Versorgungssicherheit. Außerdem schaffe es die Voraussetzung für den Anschluss weiterer dezentraler Erzeugungsanlagen wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen in der Region. Erzeugen Wind-, Solar- und Biomasseanlagen mehr Strom, als aktuell vor Ort verbraucht wird, so gehe der Überschuss in das 110-Volt-Netz. „Diese kann dann in andere Regionen und größere Städte weitertransportiert werden, die weniger Strom produzieren“, erklärte Karnebogen. Sobald jedoch mehr Energie verbraucht werde, als gerade erzeugt wird, beziehe das Umspannwerk Strom aus dem Hochspannungsnetz.

Die Transformatoren haben die Aufgabe, die Spannungsunterschiede von 110.000 Volt in 20.000 Volt umzuwandeln und damit den Stromaustausch in beide Richtungen zu garantieren. „So kann die überschüssige Energie dann in die umliegenden Ortschaften fließen – das ist Stromwende pur“, sagte Karnebogen stolz. Dieses Vorhaben sei vor allem in ländlichen Gebieten möglich.

Die Samtgemeinde Harpstedt erzeuge zeitweise sogar bis zu achtmal so viel Strom, wie sie selbst verbrauchen könne. Bisher habe eine Netzüberlastung durch zu viel Einspeisung das Ausschalten der Energiequellen bedeutet. Vor allem die Windenergie übersteige laut Karnebogen schnell mal die mögliche Aufnahmekapazität in der örtlichen Stromproduktion.

Das neue Umspannwerk in Prinzhöfte, das laut Karnebogen „eines der modernsten Europas“ sei, soll nun auch an die vorhandene Hochspannungsleitung von Wildeshausen nach Ganderkesee angeschlossen werden. „Das dient in erster Linie einer höheren Versorgungssicherheit“, sagte Karnebogen. Das Avacon-Netz nehme schon heute einen Ökostromanteil auf, der etwa viermal höher als der Bundesdurchschnitt liegt.

Weitere Arbeiten bis zum Herbst

Bis September soll ein neuer Mast errichtet werden, der das Umspannwerk mit der Hochspannungsleitung verbindet, berichtete der Projektleiter. Weitere Arbeiten liefen parallel im neu erbauten Betriebsgebäude, das die notwendigen Schutz- und Steuereinrichtungen sowie eine 20-kV-Schaltanlage beherbergen soll. Der Betrieb könne so ganz ohne Personalbedarf in Prinzhöfte ablaufen. „Kollegen steuern das Umspannwerk zukünftig aus Salzgitter. Nur für die Inspektion und Wartung oder bei Problemen kommt jemand vor Ort vorbei“, berichtete Ceo.