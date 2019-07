Die Darsteller des Theaters Anu entführten die Besucher bei den Burginselträumen in ein Labyrinth aus 1001 Baldachinen. (INGO MöLLERS)

Orient und Okzident sind einander näher als manch einer glauben mag. Nicht nur, weil das Theater Anu am Wochenende mit ihrer Show „Sheherazade“ die Besucher der Burginselträume in ihren Bann zog. Sondern weil ein paar der Geschichten aus der Stadt der Erzähler durchaus Parallelen zu Grimms Märchen, Abschnitten aus der Bibel und sogar zu Witzen aufwiesen.

Das Labyrinth aus 1001 weißen Baldachinen führt die Besucher zu sechs Stationen. An jeder wartet ein Mann oder eine Frau mit ihren Geschichten. Teilweise müssen die Besucher sehr lange warten, bis ihnen Einlass gewährt wird, bis der Erzähler mit seiner Geschichte für die vorhergehenden Gäste fertig ist. Doch als der Erzähler die warteten Besucher hereinlässt, empfängt er sie in einer wundersamen Welt. Alef (Jacek Klinke) beispielsweise sitzt hinter einem Holztor mit gemalten Händen darauf. Als Geschichtenapotheker steht neben ihm ein überdachter Schrank aus lauter kleinen, buntgemusterten Fächern und Schubladen. In Flaschen stecken Zettel, die Geschichten enthalten. Eine davon wird er später einem Besucher aussuchen.

Alef ist ganz schlicht in beige gekleidet und trägt ein geheimnisvolles Zeichen auf der hohen Stirn. Er erzählt die Geschichte von Hodscha – das ist ein Ehrentitel, der so viel wie „Lehrer“ bedeutet. „Hodscha schien abends unter einer Laterne etwas zu suchen. Das sah ein Mann und er fragte ihn: ‚Hodscha, was sucht Ihr?“ – „Meinen Schlüssel.“ Also half der Mann Hodscha beim Suchen – vergeblich. Der Mann fragte den Hodscha: ‚Wo genau habt Ihr ihn denn verloren?‘ – ‚Bei mir zu Hause.‘ – ‚Aber warum sucht Ihr den Schlüssel dann hier draußen?‘, fragte der Mann erstaunt und Hodscha antwortete: ‚Weil hier das bessere Licht ist.‘“ Eine Geschichte, die man sich in unseren Breiten als Witz erzählt.

In einer anderen Erzählung geht es um Malik, der einen Derwisch, eine Art Mönch, auf seiner Reise begleitete. Sie kommen an einem Baum vorbei, der um Hilfe ruft, doch Malik war es zu anstrengend, dem Baum zu helfen. Als sie weitergingen, sagte der Derwisch, dass es beim Baum nach Honig gerochen hätte und der vielleicht den Baum belastet haben könnte. Sie gingen also zurück, um dem Baum den Honig abzunehmen, aber sie waren zu spät: Eine Wandergruppe hatte den Honig gefunden – genug für alle und sogar so viel, dass sie einen Teil des Honigs noch verkaufen konnten.

So ging es auch mit Ameisen, denen beim Graben ihrer Gänge etwas im Weg war. Auch hier wollte Malik nicht helfen – dabei ist es Gold gewesen, was die Ameisen behinderte und auch einem Fisch, der einen Diamanten verschluckt hatte, wollte Malik nicht helfen. Ähnlich erging es ja auch der Pechmarie, die weder dem Brot, noch dem Baum und schließlich auch nicht Frau Holle so recht helfen wollte. Ihre Schwester hingegen war für all ihre Hilfsbereitschaft üppig belohnt worden.

Parallelen zu Märchen und Bibel

Dass Morgen- und Abendland einander gar nicht so fremd sind, zeigt auch eine Geschichte einer weiteren Station. Theodora (Bille Behr) erzählt nicht selbst, sondern lässt eine Stimme vom Band sprechen. In einem grünen Kleid führt sie dazu nahezu tänzerische Bewegungen durch. In ihren Geschichten geht es um Gerechtigkeit. Strafe soll für sie immer ein Ausgleich sein. Sie symbolisiert das mit langen, gebogenen Stäben, an deren Ende Waagschalen angebracht sind. Auf der einen Waagschale ist ein Symbol für eine Straftat, auf der anderen ein Symbol für die Buße, die der Täter zu verrichten hat. So war auf der Stange für einen Brotdieb auf der einen Schale ein Laib Brot, in der anderen Schale Geld, dass er zu zahlen hatte.

In einer anderen Geschichte geht es um einen Dieb, der hingerichtet werden sollte. Als letzten Wunsch äußerte er, dass er das Geheimnis vom Wundergranatapfelkern weitergeben wolle. Er sei der einzige, der von diesem Baum wisse und wolle nicht, dass dieses Wissen verloren gehe. So erfuhr der Sultan, dass es also einen Granatapfelsamen gibt, der über Nacht zum Baum werde, wenn ihn jemand pflanzt, der noch nie gestohlen hat. Also bat er einen seiner Minister den Kern einzupflanzen. Als am nächsten Morgen kein Baum dort stand, bezeichnete er den Verurteilten als Lügner. Doch dieser fragte ihn, ob es nicht sein könne, dass dieser Minister vielleicht doch mal geklaut habe. Und tatsächlich gestand der Minister. Also befahl der Sultan einem anderen Minister, den Samen einzugraben. Doch egal, wen der Sultan beauftragte: Jeder gestand einen Diebstahl. Schließlich musste der Sultan selbst gestehen, dass auch er diesen Kern nicht mit Erfolg pflanzen könne – und sah sich gezwungen, den zum Tode verurteilten freizusprechen.

„Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“, soll Jesus zu der Menschenmenge gesagt haben, die eine Ehebrecherin steinigen wollte. „Ist niemand mehr hier, dich zu verurteilen?“, sagte er kurz danach zu der Frau und sie antwortete: „Niemand, Herr.“