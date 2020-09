Diebstahl in Elmeloh

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Zwei Pedelecs entwendet

Jochen Brünner

Einen Schaden in Höhe von rund 7000 Euro richteten unbekannte Diebe an, die in der Nacht zu Montag zwei Pedelecs aus einem Schuppen in Elmeloh gestohlen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.