Eine Garage in Ganderkesee ist Anfang dieser Woche das Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr, und Dienstagvormittag, 9.30 Uhr. Gewaltsam verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu der verschlossenen Garage an der Straße Zur Wassermühle. Aus dieser entwendeten sie zwei Pedelecs. Bei den Fahrrädern handelt es sich laut Polizeiangaben um ein graues Herren-Trekkingrad der Marke Viktoria sowie ein blaues Damenrad der Marke Greens Bristol. Die Schadenshöhe schätzen die Beamten auf etwa 4400 Euro. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.