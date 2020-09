Bei einem Unfall auf der Havekoster Kreuzung sind am Mittwochmittag erneut zwei Menschen schwer verletzt worden. (Nonstop News)

Zwei Schwerverletzte und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 55 000 Euro sind die Bilanz eines erneuten Verkehrsunfalls auf der Havekoster Kreuzung. Laut Einsatzbericht wollte ein 34-jähriger Autofahrer mit einem Oldtimer am Mittwoch gegen 13 Uhr von der B 213 nach links in die Harpstedter Straße abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug eines 36-jährigen Wildeshausers. Bei der Kollision wurden beide Unfallbeteiligte schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Schaden am Auto des 36-Jährigen bezifferten die Beamten auf rund 40 000 Euro, der Schaden am Oldtimer des 34-Jährigen beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten war die Wildeshauser Landstraße voll gesperrt.

Erst kürzlich hat die Polizei die Havekoster Kreuzung als Unfallhäufungsschwerpunkt eingestuft. Seitdem sind die Forderungen in der Politik wieder lauter geworden, die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umzubauen und sie dadurch sicherer zu machen.