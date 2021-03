In einer Wohnung im Ganderkeseer Ortsteil Schierbrok ist es Montagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 20 und 22 Jahren gekommen. Beide wurden schwer verletzt. Nach Polizeiangaben sollen sowohl ein Messer, als auch eine Schreckschusswaffe genutzt worden sein. Eine Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.