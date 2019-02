Die zwei Insassen eins Kleintransporters wurden schwer verletzt. (Nonstopnews)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt sind am Mittwochmorgen zwei Insassen eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, setzte der 36-jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen gegen 8.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener zum Überholen an. Nach dem Überholvorgang scherte er wieder nach rechts ein und fuhr dabei ungebremst auf den Sattelanhänger eines fahrenden Sattelzugs auf.

Bei der Kollision wurden sowohl der 36-Jährige als auch sein 49-jähriger Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und mussten aufwendig von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen geborgen werden. Für den 49-Jährigen forderten die Rettungskräfte zunächst einen Rettungshubschrauber an, die beiden Schwerverletzten wurden nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort schließlich aber mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 50-jähriger Mann aus der Ukraine, blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf insgesamt 25.000 Euro.

Für die Bergungsmaßnahmen bleibt die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ab der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord noch bis in die Mittagsstunden voll gesperrt. Im Anschluss daran soll der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Im Zuge der Vollsperrung entwickelte sich ein Stau von etwa sechs Kilometern Länge.

Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen war mit sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Zudem wurden ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt.

+++Dieser Text wurde um 11.52 Uhr aktualisiert+++