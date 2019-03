Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bildete sich laut Polizeiangaben ein Stau von rund zwei Kilometern Länge. (Symbolbild) (dpa)

Bei einem Unfall auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Richtung Osnabrück hat es einen Unfall mit zwei Schwerverletzten gegeben. Das teilte die Polizei mit.

Demnach ereignete sich der Unfall am Samstag bei Harpstedt gegen 11 Uhr. Wie es in dem Bericht heißt, kam eine 68-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug knallte gegen zwei Bäume und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung in der Böschung stehen. Die Fahrerin und ihr 69 Jahre alter Beifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück war während der Rettungsarbeiten halb gesperrt. (mmi)