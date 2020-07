Großeinsatz in Hude, am Milchweg brannten zwei Ställe nieder. (Symbolbild) (Björn Hake)

Hude. Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Dienstagmittag zwei Stallgebäude am Milchweg in Hude bis auf die Grundmauern abgebrannt. Wie die Polizei berichtet, befanden sich nach derzeitigem Erkenntnisstand mehrere Kühe und Bullen in den Ställen, von denen ein Großteil vor dem Feuer gerettet werden konnte. Sechs Bullen mussten eingeschläfert werden, zwei Tiere verendeten im Stall. Neben den Tieren zog sich auch der 54 Jahre alte Bewohner des Hauses durch das Feuer leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Für die Löscharbeiten, die bis in den späten Nachmittag dauerten, waren sieben Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden am Brandort im Einsatz. Erfolgreich verhinderten sie ein Übergreifen auf das mit den Stallgebäuden verbundene Wohnhaus. Die Ställe sind komplett abgebrannt. Informationen zur Schadenshöhe und Brandursache liegen noch nicht vor, die Ermittlungen sind aufgenommen.