Delmenhorst. Zwei brennende Kleintransporter meldete ein aufmerksamer Zeuge Sonntagnacht gegen 4 Uhr der Feuerwehr: An der Jägerstraße standen die beiden Fahrzeuge in Flammen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach nur in einem der beiden Fahrzeuge aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus, schließlich sprang das Feuer aber auf den anderen Transporter über. Den Schaden schätzten die Beamten auf rund 60 000 Euro. Hinweise zu dem Brand erbittet die Polizei unter der Nummer 0 42 21 / 1 55 90.