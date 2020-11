Gleich zwei Auffahrunfälle haben sich im Verlauf des Mittwochs auf der Grüppenbührener Landstraße ereignet. Dabei sind am Nachmittag zwei Jugendliche im Alter von 18 und 15 Jahren leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 49-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 17 Uhr übersehen, dass vor ihr mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt warten mussten. Dadurch prallte sie mit ihrem Wagen auf das vor ihr wartende Auto der 18-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch, in dem sich auch die 15-jährige Mitfahrerin befand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf einen weiteren Wagen einer 33-jährigen Bremerin geschoben. Die Autos der Unfallverursacherin und der 18-Jährigen waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12 000 Euro.

Weitere 7000 Euro Sachschaden waren bereits bei einem Unfall am Morgen entstanden. Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Wesermarsch hatte gegen 7.30 Uhr verkehrsbedingt hinter einer Fahrzeugkolonne halten müssen. Das übersah eine nachfolgende 34-jährige Autofahrerin und fuhr auf das Fahrzeug des 24-Jährigen auf. Auch ihr Wagen war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.