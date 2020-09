Zwei Leichtverletzte und 13 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Gemeinde Dötlingen ereignet hat. Der Polizei zufolge war ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Hatten gegen 6.45 Uhr mit seinem Wagen auf der Straße „Hinterm Feld“ unterwegs. Als er beabsichtigte, den Bassumer Weg in gerader Richtung zu überqueren, übersah er jedoch den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen BMW eines 50-Jährigen. Durch die Wucht des darauffolgenden Zusammenstoßes schleuderte der 20-Jährige mit seinem Fahrzeug in den angrenzenden Graben, der 50-Jährige kam auf einem Feld zum Stehen. Sowohl der BMW-Fahrer als auch die 20-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurden hierbei leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten laut Einsatzbericht der Beamten abgeschleppt werden.