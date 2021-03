Symbolbild (Björn Hake)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Montagabend im Kreuzungsbereich Borchersweg/Mühlenweg in der Gemeinde Hatten gekommen. Laut Polizeibericht missachtete ein 42-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Cloppenburg, der gegen 18 Uhr mit seinem Wagen auf dem Mühlenweg in Fahrtrichtung Sandkrug unterwegs war, die Vorfahrt einer 45-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 42-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Rettungsdienst brachte beide Beteiligten in ein umliegendes Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Angaben zur Schadenshöhe liegen bislang nicht vor.