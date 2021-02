Für gleich drei Vergehen, die mit Wut zusammenhängen, muss sich ein 34-jähriger Delmenhorster vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Im Dezember 2017 soll er eine Frau entführt und mit Androhung des Todes zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Zudem soll er im gleichen Monat im Streit einen anderen Mann mit einem Küchenmesser bedroht und schließlich mit einer Küchenschere verletzt haben. Des Weiteren soll er im Mai 2018 einen Polizisten bespuckt und beleidigt sowie eine andere Person mit dem Tod bedroht haben.

Das Gericht verhandelte am ersten Prozessstag den Vorwurf der Vergewaltigung. Laut der Staatsanwältin hat der Angeklagte eine Frau, die er erst seit einem Tag kannte, beim nächsten Treffen mit einer Waffe bedroht und sie zu einem Hotel in Hamburg gefahren. Auf dem Weg dorthin habe er sie mehrfach stark in die Innenseiten der Oberschenkel gekniffen und ihr ins Gesicht geschlagen. Der Frau sei es unmöglich erschienen, sich der Situation zu entziehen. Nachdem er Alkohol und Kokain konsumiert hatte, soll er die Frau mit vorgehaltener Handykamera gezwungen haben, über sich selbst unwürdige und herabsetzende Aussagen zu machen. Anschließend soll er die Frau mit einem Schlagstock bedroht haben.

Später sei er mit ihr in seine Wohnung nach Delmenhorst gefahren. Als dort ihr Handy wiederholt klingelte, soll er sie mit dem Schlagstock und einem Plastikkleiderbügel ins Gesicht und auf die Knie geschlagen haben. Daraufhin habe er sie aufgefordert, sich bäuchlings aufs Sofa zu legen, wo er sie ungeschützt und bis zum Samenerguss vergewaltigt habe. Einige Tage später soll er sie angerufen und sie aufgefordert haben, sich erneut mit ihm zu treffen. Sollte sie nicht auftauchen, werde er das Video veröffentlichen, so seine Drohung. Doch die Frau kam der Forderung nicht nach.

Der Angeklagte stellte die Ereignisse in der Verhandlung anders dar. Bereits fast drei Wochen vor dem Zeitraum des Tatvorwurfs sollen sich die beiden über eine Chat-App kennengelernt haben, über die sich viele Menschen vorrangig für One-Night-Stands zusammentun. Die ersten gemeinsamen Wochen seien sehr harmonisch gewesen – so sehr, dass sich die beiden von einem islamischen Priester nach muslimischem Glauben trauen lassen wollten.

Viele Nächte habe die Zeugin bei dem Angeklagten übernachtet, nur zum Arbeiten sei sie regelmäßig nach Hamburg gependelt. Nach zweieinhalb bis drei Wochen habe die Zeugin wieder nach Hamburg gemusst. Der Angeklagte habe diese Gelegenheit nutzen wollen, um dort ein paar romantische Tage mit der Frau zu verbringen. Um dieses Vorhaben finanzieren zu können, habe er sein Handy an einen Bekannten verkauft und ein ausrangiertes Handy der Zeugin bekommen.

An der Elbe hätten sich beide in einem Hotel eingemietet. Es sei ein schöner Tag und eine harmonische Nacht gewesen. Am nächsten Tag habe die Frau arbeiten müssen. Der Angeklagte habe die Zeit genutzt, um das Hotel zu wechseln, da das erste zu teuer gewesen sei. Zudem habe er auf dem ausrangierten Handy der Frau Whatsapp installiert und ein Backup getätigt. Daraufhin seien zahlreiche intime Chatverläufe mit anderen Männern aus der Zeit vor dem Kennenlernen mit dem Angeklagten sichtbar geworden. Dies habe ihn in Rage gebracht. Er habe sie dann zur Rede gestellt und sie bedroht. Dabei sei er auch handgreiflich geworden. Er gestand, dass er die Frau zu dem Video gezwungen habe. Doch er bestand darauf, das Video auch direkt vor ihren Augen wieder gelöscht zu haben.

Anschließend will der Angeklagte das Hotel verlassen haben, um Essen zu holen. Er habe der Frau gesagt, dass sie gehen könne, aber sie habe bleiben wollen. Danach hätten sie sich ausgesprochen und versöhnt. Sie hätten sich sehr gut verstanden und miteinander geschlafen.

Wieder zurück in seiner Wohnung sei der Streit wieder aufgeflammt. Der Angeklagte betonte, dass er die Zeugin nicht gezwungen habe zu bleiben. Geschlagen habe er die Frau, das gab er zu. Ein Kleiderbügel und die Rückwand eines Schranks seien seine Waffen gewesen. Ja, sie hätten Sex gehabt, bevor die Frau dann weggefahren sei. Aber dieser sei einvernehmlich gewesen. Er bestand darauf: „Es war keine Vergewaltigung.“