Ratsherr Gerhard Berger legt sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen nieder. (Oliver Saul)

In der ersten Sitzung des Stadtrats nach der Sommerpause am 4. September wird es gleich die Berufung von zwei neuen Ratsmitgliedern geben. Bereits vor Längerem hatte Eva Sassen, Fraktionsvorsitzende von Bürgerforum/Freie Wähler/Unger, ihr Ausscheiden aus dem Rat angekündigt. Laut dem Rats- und Sitzungsdienst steht nun auch fest, wer ihr nachfolgen wird: Kathrin Seidel. Sie hatte bei der Kommunalwahl 2016 im Wahlbereich II bereits Listenplatz zwei hinter Eva Sassen belegt. Politisch ist sie bislang nicht weiter prominent in Erscheinung getreten. Nachfolger von Eva Sassen auf dem Posten des Fraktionsvorsitzenden wird übrigens Thomas Kuhnke (Freie Wähler). Wie berichtet, wird zudem Rainer Kutz (AfD) von der ausscheidenden Ratsfrau den Vorsitz des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Gewässerschutz übernehmen.

Auch in der SPD-Fraktion wird es einen Wechsel geben: Aus gesundheitlichen Gründen legt Ratsherr Gerhard Berger sein Amt nieder. Berger hatte aus seiner Parkinson-Erkrankung nie einen Hehl gemacht. Sein Nachrücker ist Robert Gabriel, was zumindest für die innere Dynamik der Fraktion interessant sein dürfte, denn Gabriel wird aufgrund seiner regen Facebook-Aktivitäten als Angehöriger des sogenannten Groth-Lagers gesehen. Und zumindest in den Sozialen Netzwerken ist er als durchaus meinungsfreudig bekannt.

Bislang hatte es nur einen Nachrücker im Rat gegeben: Harald Groth (SPD) war im Sommer 2018 für seinen Parteifreund Thore Wintermann in das Gremium eingezogen.