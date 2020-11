Das Land Niedersachsen hat sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag jeweils ein weiteres Todesopfer der Corona-Pandemie für Delmenhorst gemeldet. Die Zahl der Menschen aus der Stadt, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, hat sich damit auf 16 erhöht. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden aktuell zwölf Corona-Patienten im Josef-Hospital stationär behandelt, fünf davon auf der Intensivstation. In den vergangenen sieben Tagen registrierten die Behörden 79 Neuinfektionen, damit liegt der Inzidenzwert bei 101,9.