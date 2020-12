Das Land Niedersachsen hat am Wochenende zwei weitere Todesopfer der Corona-Pandemie für Delmenhorst gemeldet. Nach Kenntnis des örtlichen Gesundheitsamtes handelt es sich bei dem am Sonntag gemeldeten Fall um einen Mann Ende 70, der mit Covid-19 im Josef-Hospital beatmet worden war und am Freitag dort gestorben ist. Am Sonnabend war ein Mann Ende 80 ins JHD eingeliefert worden, der dort kurz nach einem positiven Test verstarb. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Delmenhorst hat sich damit auf 20 erhöht.

Wie die Stadt weiter mitteilte, wuchs die Zahl der Infektionen am Sonntag im Vergleich zum Vortag um zwölf auf nunmehr 1392. Das JHD behandele zurzeit 13 Corona-Patienten, davon sechs auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntagmorgen um 9 Uhr bei einem Wert von 184,4.